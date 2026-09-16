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Elazığ'daki çifte cinayeti JASAT çözdü: X-Ray'deki ayrıntı ele verdi

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Elazığ'daki çifte cinayeti JASAT çözdü: X-Ray'deki ayrıntı ele verdi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde evlerinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybettikleri sanılan çiftin otopside silahla öldürüldüklerinin ortaya çıkmasının ardından yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Çiftin cinayete kurban gittiğini tespit eden İçişleri Bakanlığı'na bağlı JASAT Timleri'nin, gasp edilen ziynet eşyalarını havalimanı X-Ray görüntülerinden belirleyerek katil zanlısını yakaladığı ortaya çıktı.

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Elazığ’da evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği sanılan Ağa ve Nimet Üykü çiftinin cinayete kurban gittiğini tespit eden JASAT Timleri, gasp edilen ziynet eşyalarını havalimanı X-Ray görüntülerinden belirleyerek katil zanlısı H.Ç.’yi yakaladı.

Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ve Karakoçan Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde; Elazığ İl Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince yapılan titiz çalışmalar sonucunda, Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde 8 Eylül 2026 tarihinde evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği değerlendirilen Ağa ve Nimet Üykü çiftine yapılan otopsi incelemesinde, göğüs bölgelerinden birer ateşli silah mermisiyle vurularak öldürüldüğü, ardından olaya yangın süsü verildiği tespit edilmişti. Ayrıca maktul Nimet Üykü’ye ait 2 adet bilezik, 1 adet kolye ve 2 adet küpenin de çalındığı belirlenmişti.

GASBEDİLEN ALTINLAR X-RAY'DE ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin titiz takibi sonucunda; olaya yangın süsü verip gasbettiği altınlarla İstanbul’a kaçan ve kuyumcuda satmaya çalışan zanlı H.Ç., havalimanı X-Ray görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Katil zanlısı H.Ç., "Kasten Öldürme" ve "Yağma" suçlarından tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JASAT'larca; 2026 yılında 12 bin 280 nitelikli olayın 11 bin 808’i aydınlatıldı. Bu yıl JASAT’ın dahil olduğu 209 kasten öldürme olayının ise tamamı çözüldü. Ayrıca; kasten öldürme olaylarında firari olarak aranan 24 şüpheli şahıs hakkında Kırmızı Bülten kararı çıkarılması sağlandı."

Bakanlık açıklamasında, "Kahraman Jandarmamızı, JASAT’ımızı, Asayiş Daire Başkanlığımızı, Elazığ İl Jandarma Komutanlığımızı, Karakoçan Cumhuriyet Savcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." denildi.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yangın süsü verilerek gizlenmeye çalışılan cinayet, JASAT’ımızın dikkati, tecrübesi ve titiz takibiyle kısa sürede aydınlatıldı; şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi. Suçun üzerini hangi yöntemle örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar; güvenlik güçlerimizin dikkatinden, devletimizin adaletinden kaçamayacaklar. Cinayetin izini kararlılıkla süren, en küçük ayrıntıyı dahi gözden kaçırmayarak olayı aydınlatan kahraman Jandarmamızı ve JASAT’ımızı yürekten tebrik ediyor, emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum."

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | Elazığ
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