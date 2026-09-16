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Ekonomi

Hasat bereketli, fiyat farkı büyük! Tarlada 10 TL, manavda 40 TL

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Hasat bereketli, fiyat farkı büyük! Tarlada 10 TL, manavda 40 TL

Kavunda son hasatlar yapılmaya başlandı. Hatay'ın bereketli topraklarında son hasatlar yapılmaya devam ederken, bu sene hasatlarının dört dörtlük gittiğini ifade eden çiftçiler, fiyat yönünden sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Çiftçiler ''Burada 10 liradan satarken manavlarda 30, hatta 40 lirayı buluyor. Geçen sene 60-70 liraya kadar çıktığı oluyordu. '' şeklinde açıklamalarda bulundu.

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Türkiye’nin bereketli toprakları olan Hatay’da, kavunda son hasatlar yapılıyor. Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Mahmut Koçak, 20 dönümlük tarlada kavun hasadına başladı. Bu yıl hasadın bereketli başladığı kavunda, kavurucu sıcaklıklara rağmen hasat mesaisi sürüyor. Aşırı yağışların etkisiyle hasadı geciken kavun, tarladan kilogram fiyatı 10 TL’den alıcı buluyor. Bu yıl ilk defa kavun ektiği ifade eden çiftçi Koçak, ektiğimiz 20 dönümlük tarladan 80 ton verim beklediğini söyledi.

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"BU SENE HASADIMIZ DÖRT DÖRTLÜK, ALLAH’A ŞÜKÜR İYİ GİDİYOR"

Kavurucu sıcakta zor şartlarda emek vererek ekmek paralarını kazandıklarını ifade eden çiftçi Mahmut Koçak, "Buraya bu sene kış kavunu ektik ve yaklaşık 20 dönüme yakın alanımız var. Bu sene hasadımız dört dörtlük, Allah’a şükür iyi gidiyor. Bu sıcaklığın altında çalışıyoruz, siz de görüyorsunuz. Normalde sabah 07.00’de gelip 14.00’te işi bırakıyoruz. Ancak tarla bizim olduğu için istediğimiz zaman çalışabiliyoruz, herhangi bir sıkıntımız yok. Sıcağın altında çalışmak zordur ama ne yapacaksın, ekmek parası. Şu anda sıcaklık yaklaşık 40 dereceye yakın ama maalesef çalışmak zorundayız. 50 derece de olsa yine çalışacağız" dedi.

Hasat bereketli, fiyat farkı büyük! Tarlada 10 TL, manavda 40 TL
Başlık ResmiHasat bereketli, fiyat farkı büyük! Tarlada 10 TL, manavda 40 TL

"BİZ BURADA 10 LİRADAN SATARKEN MANAVLARDA 30, HATTA 40 LİRAYI BULUYOR"

Bu yıl ilk defa ektikleri kavundan 80 ton verim beklediklerini aktaran Koçak, hasadın bereketli olduğunu belirterek, "Hasat bereketli, Allah’a şükür. Verim de iyi ama fiyat yönünden sıkıntı var. Şu anda kavunun kilogramını 10 liradan satıyoruz. Biz burada 10 liradan satarken manavlarda 30, hatta 40 lirayı buluyor. Geçen sene 60-70 liraya kadar çıktığı oluyordu. Tarlada ise geçen sene yaklaşık 25 TL’den alıyorlardı. Bu yıl bütün ekimler geç kaldığı için biz de geç kaldık. Normalde kış kavunu dediğimiz zaman bu ay itibarıyla hasadın bitmiş olması gerekiyor. Fakat hava şartlarından dolayı geciktik. Biz yaklaşık 20 dönüm kavun ektik. En azından 80 ton ürün almamız lazım. Şu anda Allah’a şükür verim iyi. Ancak fiyat ve satış konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Herkes bu sene kavun ektiği için fiyatlar da düştü" ifadelerini kullandı.

Hasat bereketli, fiyat farkı büyük! Tarlada 10 TL, manavda 40 TL
Başlık ResmiHasat bereketli, fiyat farkı büyük! Tarlada 10 TL, manavda 40 TL
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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