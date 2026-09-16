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Ekonomi

Borsa neden düşüyor? 4 ayın en hızlı değer kaybı

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Borsa neden düşüyor? 4 ayın en hızlı değer kaybı

Borsa İstanbul endeksi dünkü işlemlerde yaklaşık son 4 ayın en hızlı günlük değer kaybını yaşadı. Endeks %-2,41 geriledi ve 13.892’den kapanış yaptı. Yüksek seyreden ABD tahvil getirileri ve FED'den faiz artışı beklentilerine dikkat çeken analistler; petrolün 100 doların üzerinde kalmasının içeride de faiz indirimi sürecini etkileyebileceğini ve fon düzenlemesinin ardından yaşanan gelişmelerin endeks üzerinde etkili olduğunu aktarıyor.

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Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi 15 Eylül işlemlerini yüzde 2,41 düşüşle 13.892 puandan tamamladı. Böylece endeks 21 Mayıs'tan bu yana en sert günlük kaybını yaşadı. İşlem hacmi ise yaklaşık 177,4 milyar TL oldu. Satışlarda bankacılık hisseleri başı çekti. Bankacılık endeksi yüzde 4,15, holding endeksi yüzde 2,29 geriledi. Bilişim endeksi yüzde 4,62 ile günün en fazla kaybeden sektör endeksi oldu.

KÜRESEL GELİŞMELER

Borsa İstanbul'daki düşüşte, küresel piyasalardaki negatif görünüm önemli rol oynuyor. ABD'de FED'den faiz artışı beklenirken, küresel tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi ve petrol fiyatlarının da 100 doların üzerinde kalması risk iştahını zayıflatıyor.

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Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Serhan Yenigün; ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5'in üzerinde kalması ve FED'e ilişkin faiz beklentilerine dikkat çekerek “Küresel taraftaki faiz ve tahvil baskısının yanı sıra petrol fiyatlarındaki yükseliş de Türkiye açısından farklı bir risk kanalı oluşturuyor. Petrolün 100 doların üzerinde kalması, Türkiye'nin enerji ithalatı maliyetlerini artırırken dezenflasyon sürecini de zorlaştırabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu durum, TCMB'nin faiz indirimlerinin daha yavaş gerçekleşmesi veya ötelenmesi ihtimalini gündeme getirebilir” yorumunda bulundu.

YEREL GELİŞMELER

Ekonomist Tuncay Turşucu ise fon sektöründeki gelişmelerin portföylerden çıkış yaşandığını hatırlatarak; fonların, yatırımcılara yönelik nakit ödeme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hisse sattığını, bunun da piyasada ek baskı oluşturduğunu aktarıyor.

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BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Öte yandan BİST 100 dünkü düşüşle birlikte 14.095’te bulunan 50 günlük hareketli ortalama seviyesini aşağı kırdı. Analistler, endeks için 13.800-13.550 bandının önemli bir destek olarak izlenmesi gerektiğini aktarıyor. Bu arada Serhan Yenigün; kısa vadeli risklerin artmasına rağmen, şirket değerlemelerinde ve küresel büyümede kalıcı bir bozulma yaşanmadığı varsayımıyla 12 aylık dönemde 19.000 puanın üzerindeki BİST 100 hedefinin korunduğunu da belirtiyor.

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