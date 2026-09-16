İstanbul-İzmir Otoyolu’nda 5 otomobil, otobüs ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Bursa istikametinde Kılıç Kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada seyir halindeki 5 otomobil, otobüs ve tır birbirine girdi.

İhbar üzerine olay yerine Altınova ve Çiftlikköy belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul-İzmir Otoyolu’nda zincirleme kaza! Yaralılar var

11 KİŞİ YARALANDI

Ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan 11 yaralı, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki diğer hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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