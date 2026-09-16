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İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek, hangi günler yağmur yağacak?

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İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek, hangi günler yağmur yağacak?

İstanbul'da yağmur, haftanın ortasında il genelinde etkisini artırmaya hazırlanırken hava durumundaki değişim dışarı çıkacakların gündeminde. AKOM ve Meteoroloji tahminlerinde sağanak geçişleri birkaç güne yayılırken sıcaklıkların da mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Peki, İstanbul'da yağmur ne zaman, saat kaçta bitecek, hangi günler yağmur yağacak?

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İstanbul, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor. 16 Eylül Çarşamba günü başlayan yağışlı havanın ardından perşembe ve cuma günü de İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur bekleniyor. AKOM'un haftalık tahmininde hafta sonuyla birlikte yağışın yerini daha açık bir havaya bırakacağı görülürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri de sıcaklıkların hafta boyunca 20'li derecelerde kalacağına işaret ediyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'daki yağışlı havanın 18 Eylül Cuma günü içerisinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre 16 Eylül Çarşamba günü kentte çok bulutlu ve sağanak yağmurlu bir hava hakim olacak. Çarşamba günü yağış miktarının 5-15 kilogram arasında olması öngörülürken sıcaklığın en düşük 17, en yüksek 22 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 17 Eylül Perşembe günü ise aralıklı yağış devam edecek ve sıcaklık 17-24 derece arasında olacak.

İstanbulda yağmur ne zaman bitecek, hangi günler yağmur yağacak?
Başlık Resmiİstanbulda yağmur ne zaman bitecek, hangi günler yağmur yağacak?

Yağışlı hava cuma günü İstanbul'u terk etmeye başlayacak. 18 Eylül Cuma günü yağmurun özellikle sabah saatlerinde görülmesi, günün ilerleyen bölümünde ise havanın parçalı bulutlu hale gelmesi bekleniyor. AKOM tahmininde cuma günü 2-5 kilogram civarında yağış öngörülüyor. 19 Eylül Cumartesi ve 20 Eylül Pazar günü için ise yağış beklentisi bulunmuyor. Cumartesi günü sıcaklığın 27 dereceye kadar çıkmasıyla birlikte İstanbul'da daha açık ve sıcak bir hafta sonu öngörülüyor.

İstanbulda yağmur ne zaman bitecek, hangi günler yağmur yağacak?
Başlık Resmiİstanbulda yağmur ne zaman bitecek, hangi günler yağmur yağacak?

İSTANBUL'DA HANGİ GÜNLER YAĞMUR YAĞACAK?

İstanbul'da 16 Eylül Çarşamba, 17 Eylül Perşembe ve 18 Eylül Cuma günü yağış bekleniyor. AKOM tahmininde çarşamba günü çok bulutlu ve sağanak yağmurlu, perşembe günü çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, cuma günü ise parçalı bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurlu hava öngörülüyor. Çarşamba günü yağışların zaman zaman kuvvetlenebileceği belirtilirken kuzeyli yönlerden esen rüzgarın da etkili olması bekleniyor.

İstanbulda yağmur ne zaman bitecek, hangi günler yağmur yağacak?
Başlık Resmiİstanbulda yağmur ne zaman bitecek, hangi günler yağmur yağacak?

İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

AKOM'un mevcut tahminine göre 19 Eylül Cumartesi ve 20 Eylül Pazar günü İstanbul'da yağış beklenmiyor. Cumartesi günü az bulutlu ve açık, pazar günü ise parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülürken en yüksek sıcaklığın 27 derece civarında olması bekleniyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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