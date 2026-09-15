Yeni Parti'nin adı değişecek mi? Zeynel Emre'den dikkat çeken açıklama

Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Zeynel Emre, toplantının ardından yaptığı açıklamada eğitim vaatlerini sıralarken, partinin ismiyle ilgili Yenilik Partisi tarafından yapılan başvuruya ilişkin de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, parti genel merkezinde MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emre, toplantıda iç ve dış meselelerin ele alındığını belirterek, Yeni Parti'nin iktidarında eğitim sistemine ilişkin hedeflerini anlattı.

"EĞİTİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRECEĞİZ"

Emre, "Biz Yeni Parti iktidarında bilimsel ve kamucu bir anlayışla eğitim sistemini dünyaya örnek olacak bir şekilde geliştireceğiz. Okullar güvenli bir halde olacak. Çocuklar en az bir öğün sağlıklı bir şekilde beslenme imkanı bulacak. Özel okulla devlet okulu arasındaki makasın bu denli açılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu meseleler kamucu bir anlayışla bir daha gözden geçirilecek" ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİ'NİN İSMİYLE İLGİLİ BAŞVURU

Yeni Parti'nin ismine ilişkin iltibas iddiasıyla ilgili de açıklama yapan Emre, söz konusu başvurunun Yenilik Partisi tarafından yapıldığını söyledi.

Başvurunun yeni olmadığını belirten Emre, "Bizim partimizin ismiyle ilgili iltibas iddiasıyla alakalı bir başvuru olmuştur. Bu başvuru yeni değildir. Bu başvuruyu Yenilik Partisi yapmıştır. İsim benzerliği iddiasıyla. Bu tip durumlarda Ağustos ayında bu başvuru yapılmıştır. Bize de bunun bildirimi önceden gelmiştir" dedi.

Emre, bu tür durumlarda Cumhuriyet Savcılığının ilgili partiye yazı bildirdiğini belirterek, "Türkiye'de Yeni Parti ile Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

İsim üzerinden yürütülen tartışmanın anlamsız olduğunu savunan Emre, bunun prosedüre ilişkin işlemler olduğunu ve partinin örgütlenmesine, üye yapısına, tüzel kişiliğine ve seçime girme yeterliliğine uzaktan yakından ilgisi olmadığını söyledi.

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre

"BİZ İSMİMİZİ KORUYORUZ"

Emre, "Biz ismimizi koruyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne götürme imkanı var. Götürür götürmez bilmeyiz. Onun kendi takdiridir. Götürürse Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır ki YENİ ismini koruyarak o zaman da herhangi bir düzenleme elbette yapılabilir" açıklamasında bulundu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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