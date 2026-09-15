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Dünya

Atina Meis üzerinden yine Türkiye'yi hedef aldı!

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Atina Meis üzerinden yine Türkiye'yi hedef aldı!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Tassos Hatzivassiliou, Başbakan Kyriakos Miçotakis’in Meis adasına gerçekleştirdiği provokatif ziyaretin ardından SKAI televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye'yi hedef aldı.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Meis Adası'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından başlayan tartışmalar devam ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hatzivassiliou, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'yi hedef alan ifadeler kullandı.

"MEİS'İ KUŞATMAYA ÇALIŞIYOR"

Türkiye'nin deniz parklarına ilişkin adımlarını hedef alan Hatzivassiliou, "Türkiye milli parklarla Meis'i kuşatmaya çalışıyor" iddiasında bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hatzivassiliou
Başlık ResmiYunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hatzivassiliou

Meis'in konumuna ilişkin de konuşan Hatzivassiliou, "Meis, komşu ülkedeki bazılarının sık sık iddia ettiği gibi coğrafyanın yanlış tarafında yer almıyor. Aksine Yunanistan'ın kalbidir" dedi.

Miçotakis'in Meis ziyaretine özel anlam yükleyen Hatzivassiliou, "Miçotakis'in Meis ziyareti, Yunan toprağının her noktasını kararlı şekilde savunma irademizi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Hatzivassiliou ayrıca, "Ülkenin herhangi bir yerine gitmek için kimseye sormayacağız, kimseden izin almayacağız" diye konuştu.

Atina Meis üzerinden yine Türkiyeyi hedef aldı!
Başlık ResmiAtina Meis üzerinden yine Türkiyeyi hedef aldı!

12 MİL SÖYLEMİ

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hatzivassiliou, Türkiye'nin Ege'deki hak ve çıkarlarını doğrudan ilgilendiren karasuları konusunda yeni bir çıkış yaptı. Atina'nın Ege'deki 12 mil tezini yineleyen Hatzivassiliou, "Karasularımızı 12 mile çıkarma hakkımız var, bunu önceden duyurmayız" dedi.

Atina Meis üzerinden yine Türkiyeyi hedef aldı!
Başlık ResmiAtina Meis üzerinden yine Türkiyeyi hedef aldı!

YUNAN TEZLERİNE KARŞI ULUSLARARASI HUKUK NE DİYOR?

Atina yönetimi, ana karasına 580 kilometre, Türkiye’ye ise sadece 2 kilometre uzaklıktaki 10 kilometrekarelik küçücük bir kayalık parçası olan Meis’in devasa bir kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) üretebileceğini savunuyor. Hayal ürünü tezlerle Türkiye'nin meşru araştırma sahasını gaspetmeye çalışan Yunanistan, hukuku ve coğrafi gerçekliği kendi çıkarlarına göre eğip bükmeye çalışıyor.

Atina Meis üzerinden yine Türkiyeyi hedef aldı!
Başlık ResmiAtina Meis üzerinden yine Türkiyeyi hedef aldı!

Türkiye, 1995 yılında TBMM’de alınan “casus belli” (savaş sebebi) kararına dayanarak, Yunanistan’ın karasularını tek taraflı şekilde 12 mile çıkarması durumunda her türlü tedbiri alma hakkını saklı tutmakta.

Uluslararası deniz hukukunda da adaların deniz yetki alanları bulunabilse de iki ülke arasındaki sınırlandırmada yalnızca harita üzerinde eşit uzaklık çizgisi esas alınmıyor. Uluslararası yargı kararlarında kıyıların uzunluğu, coğrafi konum, hakkaniyet ve bir tarafın kıyılarının önünün kesilmemesi gibi hayati unsurlar dikkate alınırken, hakkaniyet ilkesi gereği bazı küçük adalara sınırlı etki verildiği veya hiç etki tanınmadığı emsal örnekler bulunuyor.

Türkiye de Atina'nın hukuka aykırı Meis provokasyonlarını söz konusu çerçevede kesin bir dille reddetmekte. Ankara, Anadolu kıyılarının hemen burnunun dibindeki yalnızca 10 kilometrekarelik küçük bir adanın, arkasında devasa bir ana vatan olmasına rağmen 40 bin kilometrekarelik kıta sahanlığı alanı oluşturabileceği yönündeki absürt Yunan tezinin uluslararası hukuk ve uluslararası yargı içtihatlarıyla hiçbir şekilde bağdaşmadığını defalarca kez dile getirmişti.

YUNAN BAKAN TÜRK TURİSTLERİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Türkiye ile yürütülen diyaloğa da değinen Hatzivassiliou, iki ülke arasındaki sakin ortam sayesinde binlerce Türk vatandaşının Yunan adalarını ziyaret ettiğini söyledi.

Söz konusu dönemde Yunanistan'ın silahlı kuvvetlerini modernize ettiğini de dile getiren Hatzivassiliou, Türkiye ile siyasi diyalog, Güven Artırıcı Önlemler ve "olumlu gündem" olmak üzere üç ayrı alanda temasların sürdüğünü ifade etti.

Hatzivassiliou, "Yunanistan, büyük bir jeopolitik, diplomatik ve savunma izi bırakmış güçlü bir ülkedir" dedi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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