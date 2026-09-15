Samsun'da bir şahıs tanımadığı kadını bıçakla ağır yaraladı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir şahıs, yolda yürürken tanımadığı bir kadına bıçakla saldırdı. Ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan ve dalağı alınan kadının durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırgan polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, tanımadığı kadına bıçakla saldırıp ağır yaraladı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından suç aletiyle beraber yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre Burak Ü. (32), sokakta karşılaştığı Nesrin H.'ya (43) bıçakla saldırdı. Vücudunun sağ göğüs üstü ve sol göğüs altından yaralanan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Nesrin H.'nın dalağının alındığı ve yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Samsunda bir şahıs tanımadığı kadını bıçakla ağır yaraladı

PSİKOLOJİSİNİN BOZUK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Olayın sonrasında polis tarafından suçta kullandığı bıçakla beraber yakalanan Burak Ü., ifadesinde psikolojisinin bozuk olduğunu, PTT önünden geçerken tanımadığı bir kadın gördüğünü ve üstünde taşıdığı bıçağı çıkararak kadına saldırdığını söyledi.

Polis ekiplerin tarafından gözaltına alınan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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