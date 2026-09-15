KYK ek yurt başvuruları, DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ve üniversite kayıt sürecinin başlamasıyla yeniden gündeme geldi. İlk yurt yerleştirmelerinin dışında kalan öğrenci grupları için GSB'nin açacağı yeni başvuru ekranı beklenirken, başvuru tarihleri ve kimlerin başvurabileceği araştırılıyor.

GSB bünyesindeki yükseköğrenim yurtlarında 2026-2027 dönemi ana başvuruları tamamlandı. DGS yerleştirme sonuçlarının 8 Eylül'de açıklanmasının ardından özellikle dikey geçişle üniversiteye yerleşen öğrencilerin gözü ek yurt takvimine çevrildi. GSB, bazı öğrenci gruplarının yurt başvurularının yükseköğrenim kayıtları tamamlandıktan sonra ayrıca alınacağını duyurmuştu.

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt başvuruları henüz başlamadı. Bakanlığın 19 Ağustos tarihli duyurusunda ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek ve diğer belirlenen grupların başvurularının yükseköğrenim kayıtlarının tamamlanmasının ardından ilerleyen tarihlerde alınacağı bildirildi.

Bu nedenle ek yurt başvurularında gözler GSB'den gelecek yeni duyuruya çevrildi. Özellikle DGS ile üniversiteye yerleşen öğrenciler açısından süreç yakından takip ediliyor. GSB'nin açıklamasına göre ek yurt takviminin yükseköğrenim kayıt süreçleri tamamlandıktan sonra ilan edilmesi bekleniyor. Geçen yıl 15-17 Ekim tarihleri arasında alınmıştı.

KYK ek yurt başvuruları ne zaman, başladı mı? DGS ile yerleşen öğrencilerin gündeminde

KYK YURT EK BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?

GSB'nin 2026-2027 eğitim öğretim yılı yurt duyurusuna göre ana başvuru döneminin dışında başvurusu daha sonra alınacak öğrenci grupları belli oldu. Buna göre ek kontenjanla yerleşenler, yatay veya dikey geçiş yapanlar, özel yetenek sınavıyla yerleşenler ve lisansüstü eğitim öğrencileri için ayrıca yurt başvuru süreci açılacak.

KYK ek yurt başvuruları ne zaman, başladı mı? DGS ile yerleşen öğrencilerin gündeminde

Ayrıca normal öğrenim süresi içerisinde eğitimini tamamlayamayan, diğer adıyla artık yıl öğrencileri ile bir yükseköğretim programından mezun olduktan sonra ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler de bu kapsamda bulunuyor. GSB'nin yurtlara ilişkin usul ve esaslarında da ek yerleştirme kapsamında bu öğrenci gruplarına kontenjan ayrıldığı belirtiliyor.

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