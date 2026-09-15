Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Tanesi 1 kilo gelen var! Ata tohumu domatesler büyüklüğüyle dikkat çekiyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Elazığ’ın Palu ilçesinde hiçbir kimyasal kullanılmadan ata tohumuyla yetiştirilen domatesler, doğallığı ve iriliğiyle yoğun ilgi görüyor. Üretici ağırlığı 1,2 kilograma kadar ulaşan domatesler çıktığını söylüyor.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Geçmişten günümüze bölgenin iklim ve toprak şartlarına uyum sağlayarak yetişen ata tohumları farkını gösteriyor.

Modern hibrit tohumlardan farklı olarak her hasatta yeniden tohum alınarak gelecek yıllarda kullanılabilmesi, yerel tarımın ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından önem taşıyor.

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Mahman köyünde üretilen ata tohumu domatesler de iriliği ve doğallığıyla dikkat çekiyor.

Üreticilerin ifadesinne göre hiçbir kimyevi ilaç kullanılmadan tamamen organik metotlarla yetiştirilen domateslerin ağırlığı 1,2 kilograma kadar ulaşıyor.

Tanesi 1 kilo gelen var! Ata tohumu domatesler büyüklüğüyle dikkat çekiyor
Başlık ResmiTanesi 1 kilo gelen var! Ata tohumu domatesler büyüklüğüyle dikkat çekiyor

Palu ilçesinin Mahman köyünde ata tohumlarıyla üretilen domateslerin bölgeye özgü olduğunu ve tamamen doğal şartlarda büyüdüğünü belirten Arif Meydanoğlu, tarımsal ilaç kullanmadan, tamamen toprağın verimiyle ürün elde ettiklerini ve domateslerin gramaj olarak standartların çok üzerinde olduğunu kaydetti.

ÖNERİLEN HABERLER
Ata tohumla para basıyorlar! Hobi olarak başladılar, şimdi sipariş yağıyor
EKONOMİ

Ata tohumla para basıyorlar! Hobi olarak başladılar, şimdi sipariş yağıyor

"HİÇBİR ŞEKİLDE İLAÇ VEYA KATKI MADDESİ KULLANMIYORUZ"

Sattığı domateslerin rekor ağırlığa ulaştığını belirten üretici Arif Meydanoğlu, "Bu domates sadece belirli yerlerde yetişir, başka topraklarda bu verimi vermez. Çok kaliteli ve tamamen organik bir üründür. Hiçbir şekilde tarımsal ilaç veya katkı maddesi kullanmıyoruz. Kendi halinde, toprağın gücüyle 500 gramdan başlayıp 1 kilo 200 grama kadar büyüyor. Geçenlerde bir tanesini tarttım, tam 1 kilo 200 gram geldi. Kilosunu ise 50 liradan satışa sunuyoruz" dedi.

Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İHTİŞAM RAPORDA ÇÖKTÜ
İHTİŞAM RAPORDA ÇÖKTÜ
97 parçanın yalnızca 19’u altın çıktı
BİR GÜNDE 2 BİN 477 GÖZALTI!
BİR GÜNDE 2 BİN 477 GÖZALTI!
Okulların açıldığı ilk gün suç örgütlerine sert kıskaç
FİYAT OYUNU DEŞİFRE OLDU
FİYAT OYUNU DEŞİFRE OLDU
Ölüler adına bile milyonluk fatura kesmişler
CHP'Lİ VEKİLE YALANLAMA!
CHP'Lİ VEKİLE YALANLAMA!
"Türkiye 100 milyon dolar tazminat ödeyecek" demişti!
"BİR HAFTA SONRA OLURDU"
Kurtlar Vadisi tartışması yıllar sonra yeniden açıldı
TRABZONSPOR'DA ALMAN EKOLÜ
TRABZONSPOR'DA ALMAN EKOLÜ
Anlaşma tamam, yeni teknik adam imzaya geliyor
"ÖĞRETMEN AYIRT EDİLEMİYOR"
Bakan Tekin değişikliğin nedenlerini sıraladı
'BEŞİKTAŞ AÇIK ARA FAVORİ'
'BEŞİKTAŞ AÇIK ARA FAVORİ'
Fransızlar, Marsilya maçını böyle değerlendirdi
EZBER BOZAN TEKNOLOJİ!
EZBER BOZAN TEKNOLOJİ!
Volkswagen dünyada bir ilki başardı
"GÖSTERİŞ MERAKLISIYDI"
İfadesi "Vanlı Kara Haydar"ı zora sokacak!
LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR
LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR
Revolut'u sahte e-postayla kandırdılar!
ALMANLAR SEBEBİNİ DUYURDU
ALMANLAR SEBEBİNİ DUYURDU
G.Saray'ın yıldızına Klopp'tan kötü haber
PİLOT KIYAFETİ İLE KAÇTI
PİLOT KIYAFETİ İLE KAÇTI
İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon
ADAYLIKTA ENGEL YOK
ADAYLIKTA ENGEL YOK
AK Parti'den dikkat çeken seçim açıklaması
'GEREĞİNİ YAPMANIZ LAZIM'
'GEREĞİNİ YAPMANIZ LAZIM'
Fenerbahçe ve İsmail Kartal sözleri gündem oldu
GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ
GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ
Büşra bebek nerede? Annenin sözleri seyri değiştirdi
"BENİMLE MEZARA GİDECEK"
Raci Şaşmaz’dan yıllar sonra gelen Osman Sınav ifadesi
YILLAR ÖNCE YARDIM İSTEMİŞ!
YILLAR ÖNCE YARDIM İSTEMİŞ!
"Liseli kızın başına silah dayayıp taciz etti"
KAHRAMANMARAŞ'TA BURUK GÜN!
KAHRAMANMARAŞ'TA BURUK GÜN!
"Hayat devam ediyor ama biz eksiğiz"
DEHŞETE DÜŞÜREN OLAY
DEHŞETE DÜŞÜREN OLAY
Baba asılı, iki çocuğu yatağında ölü bulundu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray'da Torreira sevinci: Her maç oynadı, sezona çok iyi başladı
G.Saray'da Torreira sevinci: Sezona çok iyi başladı
Kaydet
Bakırköy'de İETT otobüsü alev topuna döndü
Bakırköy'de İETT otobüsü alev topuna döndü
Kaydet
Anahtarı üzerinde unutulan otomobili kaçıran çocuklar yakalandı
Anahtarı üzerinde unutulan otomobili kaçıran çocuklar yakalandı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.