Elazığ’ın Palu ilçesinde hiçbir kimyasal kullanılmadan ata tohumuyla yetiştirilen domatesler, doğallığı ve iriliğiyle yoğun ilgi görüyor. Üretici ağırlığı 1,2 kilograma kadar ulaşan domatesler çıktığını söylüyor.

Geçmişten günümüze bölgenin iklim ve toprak şartlarına uyum sağlayarak yetişen ata tohumları farkını gösteriyor.

Modern hibrit tohumlardan farklı olarak her hasatta yeniden tohum alınarak gelecek yıllarda kullanılabilmesi, yerel tarımın ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından önem taşıyor.

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Mahman köyünde üretilen ata tohumu domatesler de iriliği ve doğallığıyla dikkat çekiyor.

Üreticilerin ifadesinne göre hiçbir kimyevi ilaç kullanılmadan tamamen organik metotlarla yetiştirilen domateslerin ağırlığı 1,2 kilograma kadar ulaşıyor.

Tanesi 1 kilo gelen var! Ata tohumu domatesler büyüklüğüyle dikkat çekiyor

Palu ilçesinin Mahman köyünde ata tohumlarıyla üretilen domateslerin bölgeye özgü olduğunu ve tamamen doğal şartlarda büyüdüğünü belirten Arif Meydanoğlu, tarımsal ilaç kullanmadan, tamamen toprağın verimiyle ürün elde ettiklerini ve domateslerin gramaj olarak standartların çok üzerinde olduğunu kaydetti.

"HİÇBİR ŞEKİLDE İLAÇ VEYA KATKI MADDESİ KULLANMIYORUZ"

Sattığı domateslerin rekor ağırlığa ulaştığını belirten üretici Arif Meydanoğlu, "Bu domates sadece belirli yerlerde yetişir, başka topraklarda bu verimi vermez. Çok kaliteli ve tamamen organik bir üründür. Hiçbir şekilde tarımsal ilaç veya katkı maddesi kullanmıyoruz. Kendi halinde, toprağın gücüyle 500 gramdan başlayıp 1 kilo 200 grama kadar büyüyor. Geçenlerde bir tanesini tarttım, tam 1 kilo 200 gram geldi. Kilosunu ise 50 liradan satışa sunuyoruz" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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