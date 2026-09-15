Revolut'ta büyük skandal! Müşterilerin hassas bilgileri hackerların elinde: 31 ülke arasında Türkiye de var

Avrupa'nın önde gelen dijital finans şirketlerinden Revolut, bir devlet kurumundan gönderilmiş gibi görünen sahte bilgi talebini gerçek sanarak bazı müşterilerine ait kişisel verileri yetkisiz kişilere gönderdi. Ele geçirilen bilgiler arasında pasaport ve ehliyet kopyaları, adresler, kimlik doğrulama görüntüleri ve banka hesap bilgileri bulunuyor.

İngiltere merkezli dijital bankacılık ve finans uygulaması Revolut, hackerların kurduğu tuzağın hedefi oldu.

Saldırganlar, ele geçirdikleri gerçek bir devlet kurumuna ait e-posta adresini kullanarak şirketten bazı müşterilerin bilgilerini istedi. Talebi resmi sanan Revolut, müşterilere ait kişisel verileri yetkisiz kişilere gönderdi. Olayın fark edilmesinin ardından İngiltere'de inceleme başlatıldı.

Revolutta büyük skandal! Müşterilerin hassas bilgileri hackerların elinde: 31 ülke arasında Türkiye de var

DEVLETİN E-POSTASINI KULLANDILAR

Olay, hackerların ele geçirilmiş bir devlet kurumuna ait gerçek e-posta adresini kullanarak Revolut'a resmi bilgi talebi göndermesiyle başladı.

Revolut, talebin gerçek olduğunu düşünerek bazı müşterilere ait bilgileri gönderdi. Şirket daha sonra talebin yetkili bir devlet kurumundan gelmediğini tespit etti.

Revolut sözcüsü, olayın yetkisiz kişilerin gerçek bir devlet kurumuna ait alan adını kullanarak sahte bilgi talepleri göndermesiyle gerçekleştirildiğini açıkladı.

PASAPORT VE BANKA BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Paylaşılan veriler arasında müşterilerin doğum tarihleri, adresleri, e-posta adresleri, telefon numaraları, pasaport ve ehliyet kopyaları ile kimlik doğrulama görüntüleri yer aldı.

Bazı müşterilerin banka hesapları ve Bitcoin işlemlerine ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı aktarıldı.

Konuya yakın kaynaklara göre Revolut, olaydan etkilenmiş olabileceğini düşündüğü yaklaşık 680 müşteriyle iletişime geçti. Şirket ise olayın "çok sınırlı" sayıda müşteriyi etkilediğini açıklarken kesin sayı vermedi.

HACKERLARDAN FİDYE TEHDİDİ

Saldırıyı üstlenen hackerlar, Revolut'tan 10 bin Bitcoin fidye talep etti. Ödeme yapılmaması halinde ele geçirdikleri müşteri bilgilerini her gün parça parça yayımlamakla tehdit etti.

Hackerlar, operasyonun yaklaşık altı ay sürdüğünü ve sahte taleplerin ele geçirilmiş İtalyan polis sistemleri üzerinden gönderildiğini de öne sürdü. İtalyan makamları bu iddiayı doğrulamadı.

Verileri ele geçirildiği öne sürülen müşterilerin bulunduğu 31 ülke arasında Türkiye de yer aldı.

İNGİLTERE'DE İNCELEME BAŞLATILDI

İngiltere'nin veri koruma kurumu Bilgi Komiseri Ofisi, Revolut'un olayı bildirmesinin ardından inceleme başlattı.

Revolut, sahte talepleri fark ettikten sonra kullanılan adresi engellediğini; ilgili devlet kurumuna, kolluk kuvvetlerine ve düzenleyici kurumlara bilgi verdiğini açıkladı.

Şirket ayrıca olaydan etkilenmiş olabilecek müşterilerle doğrudan iletişime geçti.

GOX'UN ESKİ CEO'SU DA LİSTEDE

Bir dönem dünyanın en büyük Bitcoin borsalarından biri olan Mt Gox'un eski CEO'su Mark Karpelès de olaydan etkilenen müşteriler arasında yer aldı.

Karpelès, 12 Eylül sabahı Revolut'tan verilerinin risk altında olabileceğine ilişkin bir uyarı aldığını söyledi.

Karpelès, "Bunun bir dolandırıcılık olduğunu düşündüm. İlk başta onlara acıdım" dedi. Ayrıca talep doğrulanmış bir devlet e-posta adresinden gelse bile bu bilgilerin paylaşılmaması gerektiğine değindi.

REVOLUT'UN 80 MİLYON MÜŞTERİSİ BULUNUYOR

2015 yılında faaliyete başlayan İngiltere merkezli Revolut, Avrupa'nın en büyük fintech şirketlerinden biri haline gelmişti. Şirket 30 ülkede faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 80 milyon müşteriye hizmet veriyor. Revolut'un müşterileri arasında Avrupa'da yaşayan Türk kullanıcılar da bulunuyor.

Yakın zamanda gerçekleştirilen ikincil hisse satışında şirkete 115 milyar dolar değer biçilmişti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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