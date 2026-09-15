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Antalya'da kaybolan çocuk 8 saat sonra kartonların arasında uyurken bulundu

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Antalya'da kaybolan çocuk 8 saat sonra kartonların arasında uyurken bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde 6 yaşındaki bir çocuk evinin bahçesinde oynarken kayboldu. Ekipler çocuğu 8 saat sonra evinin bahçesinde kartonların arasında uyurken buldu.

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Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki çocuk, 8 saat sonra evinin bahçesindeki karton yığınları arasında uyurken bulundu.

Gedik Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde oynayan Bünyamin Ç.'nin kaybolduğu ihbarı sonrasında polis ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Aile ve mahalle sakinleri de çalışmalara destek verdi.

Antalyada kaybolan çocuk 8 saat sonra kartonların arasında uyurken bulundu
Başlık ResmiAntalyada kaybolan çocuk 8 saat sonra kartonların arasında uyurken bulundu

KARTONLARIN ARASINDA UYURKEN BULUNDU

Çocuk aramalar neticesinde 8 saat sonra evinin bahçesindeki karton yığınları arasında uyurken bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilen çocuk, ailesine teslim edildi.

Çocuğun karton yığınları arasında bulunması, ekipler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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