Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde bir festival sırasında dönme dolaba binen 25 yaşındaki Bali Maroti Talikote’nin uzun saçları mekanizmaya sıkıştı. Trajik olayda genç kadının kafa derisinin büyük bir bölümünün koptuğu ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Korkunç olay, 11 Eylül’de Phulsawangi’de düzenlenen bir festivalde meydana geldi. Çok sayıda kadın ve çocuğun katıldığı festivalde dönme dolaba binen Talikote’nin uzun saçları, koltuğunun arkasındaki dönen mekanizmaya takıldı.

Festival kabusla sonlandı: Saçları sıkıştı, kafa derisi koptu

KAFA DERİSİ KOPTU

Mekanizma hareket ettikçe saçları içeri çekilen genç kadının kafa derisinin büyük bir bölümünün koptuğu belirtilirken, çevredekiler ve polis ekipleri Talikote’ye yardım etmek için harekete geçti. Ekiplerin müdahalesiyle dönme dolap durdurularak genç kadın mekanizmadan çıkarıldı.

Festival kabusla sonlandı: Saçları sıkıştı, kafa derisi koptu

NDTV’nin haberine göre Talikote, olayın ardından yakındaki Pusad’daki bir hastaneye kaldırıldı. Genç kadının sağlık durumunun ciddi olduğu belirtilirken, olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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