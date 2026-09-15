Kahramanmaraş'ta buruk okul günü! Acılı aileler saldırıda ölen evlatlarının mezarında: Hayat devam ediyor ama biz eksiğiz

Kahramanmaraş'taki silahlı okul saldırısında hayatını kaybeden çocukların aileleri, yeni eğitim-öğretim yılını evlatlarının mezarında buruk karşıladı. Kerem Erdem Güngör'ün babası Mustafa Güngör “Yavrumuz okula gidemedi. Kardeşleri de gitmek istemedi. Hayat devam ediyor ama biz eksiğiz artık” dedi. Adnan Göktürk Yeşil'in babası Cevdet Yeşil ise “İçlerimiz buruk, evlatlarımızın evlerinde hüzün var. Oğlumuzun defterlerini alacaktık, alamadık” diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki öğrenciler Kerem Erdem Güngör, Adnan Göktürk Yeşil ve Bayram Nabi Şişik'in aileleri, evlatlarının mezarlarını ziyaret etti. Aileler, çocukların mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Adnan Göktürk Yeşil- Bayram Nabi Şişik

“YAVRUMUZ OKULA GİDEMEDİ”

Yeni eğitim-öğretim yılını buruk karşılayan Kerem Erdem Güngör'ün babası Mustafa Güngör, "Yavrumuz okula gidemedi. Kardeşleri de gitmek istemedi. Her sene bir kırtasiye alışverişi için telaş olurdu. Bu sene ne kırtasiye alışverişi yapabildik ne de içimizden bir şey geliyor" dedi.

“TÜRK MİLLETİ BU DAVAYA SAHİP ÇIKSIN”

Güngör, "Tüm Kahramanmaraş halkı, tüm Türk milleti bu davaya sahip çıksın. Herkes çocuğunu okula gönderiyor. Gelin iddianameyi okuyun, video kayıtlarını izleyin. Ne olup bittiğini kendiniz görün, bilin, anlayın” diyerek davaya sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Kahramanmaraşta buruk okul günü! Acılı aileler saldırıda ölen evlatlarının mezarında: Hayat devam ediyor ama biz eksiğiz

“BİZ EKSİĞİZ ARTIK"

Güngör “Daha huzurlu, daha görevinin bilincinde, bir caniye müdahale edecek kadar cesur ama akıllıca müdahale edecek kadar da yetenekli insanlarla donatılsın her taraf. Biz bunu istiyoruz. Ben bir evlat kaybettim. Evlat kaybetmenin acısı bitmiyor. Ben ona vefamı sunmak istiyorum. Her gün mezarlığa gelmeye çalışıyorum. Hayat devam ediyor ama biz eksiğiz artık. Hayat eskisi gibi anlamını biz de değiştirerek devam ediyor” diye konuştu.

Kahramanmaraşta buruk okul günü! Acılı aileler saldırıda ölen evlatlarının mezarında: Hayat devam ediyor ama biz eksiğiz

“EVLATLARIMIZIN EVLERİNDE HÜZÜN VAR”

Adnan Göktürk Yeşil'in babası Cevdet Yeşil ise içlerinin buruk olduğunu belirterek ailelere şöyle seslendi:

Okullarımız açıldı. İnşallah sağlıklı sıhhatli bir şekilde tamamlanmasını bekliyoruz. İçlerimiz buruk, evlatlarımızın evlerinde hüzün var. Oğlumuzu okula götürecektik, götüremedik. Kırtasiye alacaktık, defterlerini alacaktık, alamadık. Çocuklarımız bugün yaşasaydı burada yatan Bayram Nabi ile sıra arkadaşıydı. Bunlar aklımıza geliyor. Bir baba olarak, ülke olarak böyle bir olayın bir daha yaşanmamasını istiyorum. Çocuklarımızı karşımıza alıp konuşalım, onlarla sohbet edelim. Ne yaptıklarına bakalım, dijital ortamdan uzak tutalım. Biz çünkü oğlumuza hep bunu yapıyorduk. Ama artık bizim bir oğlumuz yok. Kendi evladını karşısına alıp konuşamayan bir anne babanın yüzünden biz evlatlarımızı kaybettik.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kahramanmaraş Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKahramanmaraş

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