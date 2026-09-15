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Dünya

ABD'nin gizli uzay silahı ortaya çıktı! Bakan ilk kez açıkladı

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ABD'nin gizli uzay silahı ortaya çıktı! Bakan ilk kez açıkladı

Uzaydaki askeri rekabette yeni bir eşik aşıldı. ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Meink, Washington'ın "yörüngede" bir uzay silahına sahip olduğunu ilk kez kamuoyuna açıkladı. Silahın türü gizli tutulurken ABD basını, sistemin gerektiğinde düşman uydularını imha etmek için kullanılabileceğini yazdı.

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Uzayda silahlanma yarışı hız kesmeden sürüyor. Çin ve Rusya'nın yörüngedeki askeri faaliyetlerini yıllardır tehdit olarak gösteren Washington, uzayda saldırı kapasitesine sahip bir silah konuşlandırdığını ilk kez kamuoyuna açıkladı.

The Washington Post'un haberine göre Hava Kuvvetleri Bakanı Meink, Maryland'da düzenlenen Hava, Uzay ve Siber Konferansı'nda ABD'nin artık yörüngede bir silaha sahip olduğunu söyledi.

"CAYDIRICILIK AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Meink, sistemin ayrıntılarını ve hangi tür silahın uzaya konuşlandırıldığını açıklamadı. Yeni kapasitenin "uzay kontrolü" amacıyla kullanılacağını söyleyen Meink, "Bu, caydırıcılık açısından önemlidir." dedi.

Sistemin Amerikan kuvvetlerini "düşmanca saldırılara" karşı korumak için kullanılacağına işaret edildi.

DÜŞMAN UYDULARINI İMHA EDEBİLECEK

Washington Post'a konuşan ve ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkili ise silahın kullanım alanına ilişkin daha çarpıcı ayrıntılar verdi.

Yetkiliye göre düşman uydularının Amerikan birliklerini veya ABD uydularını hedef almak amacıyla kullanılması halinde yeni kapasite, söz konusu uyduların imha edilmesini de kapsayabilecek.

ÇİN VE RUSYA'YA MESAJ

Washington yönetimi, yıllardır Çin ve Rusya'nın uzaydaki askeri faaliyetlerinin ABD uyduları için tehdit oluşturduğu uyarısında bulunuyordu. Pekin ve Moskova'nın yörüngede lazer ve sinyal bozma sistemleri kullandığını savunan ABD, iki ülkenin Amerikan uydularını tehlikeye atabilecek saldırı manevraları gerçekleştirdiğini öne sürüyor.

Meink, ABD'nin uzaydaki saldırı kapasitesini neden ilk kez şimdi kamuoyuna duyurduğunu açıklamadı. Kararın alınmasında birçok faktörün etkili olduğunu söylemekle yetindi.

ALTIN KUBBE İÇİN DE UZAY SİLAHLARI GELİYOR

ABD'nin uzaydaki askeri planları bununla sınırlı değil. Washington, gelecekte devreye alınması planlanan Altın Kubbe (Golden Dome) füze savunma sistemi kapsamında uzay tabanlı füzelerden oluşacak bir ağ üzerinde de çalışıyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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