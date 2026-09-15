Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

ÖGG sonuç haftasına girildi! 122.Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
ÖGG sonuç haftasına girildi! 122.Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 122. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavı ağustos ayının son günlerinde gerçekleştirilmişti. Yayımlanan takvime göre, ÖGG sınav sonucu bu hafta içerisinde ilan edilecek. Adaylar, sonuçları online olarak görüntüleyebilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 122. Dönem ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Kaydet
a- | +A

29 Ağustos 2026’da gerçekleştirilen 122. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavı’nın (ÖGG) ardından adaylar sonuç heyecanı yaşıyor. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen sınava katılan adaylar, alacakları notları öğrenmek için sonuç duyurusuna odaklandı. Peki, 122. Dönem ÖGG sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak ve nereden sorgulanacak?

ÖGG sonuç haftasına girildi! 122.Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiÖGG sonuç haftasına girildi! 122.Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, NASIL AÇIKLANACAK?

122. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavı’nın sonuç tarihine yayımlanan sınav talimatında yer verilmişti.

Ağustos ayında gerçekleştirilen ÖGG sınavının sonuçları 18 Eylül 2026 tarihinde duyurulacak. ÖGG sınav sonucu Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden adaylara duyurulacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
'FİYAT ZİNCİRİ'NE OPERASYON
'FİYAT ZİNCİRİ'NE OPERASYON
41 büyük dağıtıcı firma mercek altında
SADECE
SADECE "TESADÜF" DEDİLER
Kurtlar Vadisi'nin senaristlerine Kozinoğlu sorusu
KİRALAR YARI FİYATINDA!
KİRALAR YARI FİYATINDA!
Kiralık sosyal konutlar görüntülendi
"YOLUMUZ, DAVAMIZ BİR"
Gündem olan sözler sonrası Arınç'tan yeni açıklama
YERLİ BAKTERİ GELİYOR!
YERLİ BAKTERİ GELİYOR!
Göbeklitepe toprağı Türk insanına şifa olacak
KREDİ Mİ ‘EL BİRLİĞİ’ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EL BİRLİĞİ’ Mİ?
İşte 400 bin TL finansman için artılar ve eksiler
OLAY PAF TAKIM İDDİASI
OLAY PAF TAKIM İDDİASI
"100 tane Fenerbahçe forması hediye edeceğim"
KÂR PAYINDA SON DURUM!
KÂR PAYINDA SON DURUM!
1 milyon TL’nin getirisi yükseldi
KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU
KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU
Yargıtay'dan emsal 'rüşvet' kararı
TURNEDE SKANDAL!
TURNEDE SKANDAL!
Filistin'e destek veren ünlü rapçi kadrodan çıkarıldı
TÜRKİYE'YE SKANDAL TEKLİF
TÜRKİYE'YE SKANDAL TEKLİF
Erdoğan'ın Şam’a gitme hazırlıkları planlarını bozdu!
'FENERBAHÇE’Yİ REDDETTİM'
'FENERBAHÇE’Yİ REDDETTİM'
Trabzonspor’un eski yıldızı, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
SU ŞEHRİNDE SUYA BÜYÜK ZAM
SU ŞEHRİNDE SUYA BÜYÜK ZAM
1 TL'den satılıyordu, şimdi fiyatı doğal gazı geçti
ESNAF
ESNAF "MECBURUZ" DİYOR!
Online platformlar işletme kârına ortak
"BUNU NASIL YAPTIN?"
Dünya, Matteo Guendouzi'nin kaçırdığı golü konuşuyor
MARMARA’NIN YANLIŞ BİLİNENİ!
MARMARA’NIN YANLIŞ BİLİNENİ!
7’lik deprem senaryosuna yeni sayfa eklendi
ARDA'DAN SÜRPRİZ ZİYARET!
ARDA'DAN SÜRPRİZ ZİYARET!
Paylaşılan kareler kısa sürede gündem oldu
DETAYLARI İLK KEZ ANLATTI!
DETAYLARI İLK KEZ ANLATTI!
NATO Zirvesi'nde liderlere silah hediye etmişti
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
Guardiola ve Flick’i geride bıraktı
İLK TEMAS KURULDU
İLK TEMAS KURULDU
Trabzonspor’da Stefano Pioli sesleri
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kavga kanlı bitti: Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Kavga kanlı bitti: Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Kaydet
Kiralar bölgenin yarı fiyatında! Arnavutköy'deki kiralık sosyal konutlar görüntülendi
Kiralar bölgenin yarı fiyatında! Arnavutköy'deki kiralık sosyal konutlar görüntülendi
Kaydet
Akaryakıt tankerine ok gibi saplandı, 50 ton yakıtın boşaltılmasıyla çıkartılabildi
Akaryakıt tankerine ok gibi saplandı, 50 ton yakıtın boşaltılmasıyla çıkartılabildi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.