Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 122. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavı ağustos ayının son günlerinde gerçekleştirilmişti. Yayımlanan takvime göre, ÖGG sınav sonucu bu hafta içerisinde ilan edilecek. Adaylar, sonuçları online olarak görüntüleyebilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 122. Dönem ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

29 Ağustos 2026’da gerçekleştirilen 122. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavı’nın (ÖGG) ardından adaylar sonuç heyecanı yaşıyor. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen sınava katılan adaylar, alacakları notları öğrenmek için sonuç duyurusuna odaklandı. Peki, 122. Dönem ÖGG sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak ve nereden sorgulanacak?

ÖGG sonuç haftasına girildi! 122.Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, NASIL AÇIKLANACAK?

122. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavı’nın sonuç tarihine yayımlanan sınav talimatında yer verilmişti.



Ağustos ayında gerçekleştirilen ÖGG sınavının sonuçları 18 Eylül 2026 tarihinde duyurulacak. ÖGG sınav sonucu Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden adaylara duyurulacak.

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