Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Kiralar bölgenin yarı fiyatında! Arnavutköy'deki kiralık sosyal konutlar görüntülendi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Kiralar bölgenin yarı fiyatında! Arnavutköy'deki kiralık sosyal konutlar görüntülendi

İstanbul'da kiralık sosyal konutlar için başvurular başladı. Arnavutköy Baklalı Mahallesi'nde kiraya verilecek konutlar havadan görüntülendi. Arnavutköy'de 2+1 konutlar için 12 bin ile 17 bin TL, 3+1 konutlar için ise 15 bin ile 18 bin TL arasında tahsis bedeli belirlenirken, bölgede benzer konutların kiraları ise 25 ila 40 bin TL arasında değişiyor.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından İstanbul'da hayata geçirilen kiralık sosyal konut uygulamasında başvuru süreci 14 Eylül itibarıyla başladı. İlk etapta İstanbul genelinde 4 grupta toplam bin 71 konut kura yöntemiyle vatandaşlara tahsis edilecek. Başvurular 25 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden ücretsiz gerçekleştirilecek. Kura çekilişleri ve ilk teslimlerin ise Ekim ayında yapılması planlanıyor. Projenin ilerleyen aşamalarında İstanbul genelinde toplam 15 bin kiralık sosyal konutun vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor. TOKİ, uygulamayla dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı kiralık konuta erişimini kolaylaştırmayı ve kira piyasasının dengelenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Dar gelirliye kiralanacak evler ilk kez görüntülendi! İşte İstanbul’daki TOKİ konutları
EMLAK

Dar gelirliye kiralanacak evler ilk kez görüntülendi! İşte İstanbul’daki TOKİ konutları

ARNAVUTKÖY'DE KİRALAR NE KADAR OLACAK?

Projede ilçeler 4 gruba ayrılırken Arnavutköy tek başına 4. grupta yer aldı. Arnavutköy Baklalı Mahallesi'nde 90 konut kiralık sosyal konut olarak tahsis edilecek. Resmi tarifeye göre ilçedeki 2+1 konutların aylık tahsis bedelleri 12 bin ile 17 bin TL, 3+1 konutların ise 15 bin ile 18 bin TL arasında olacak. Konutların tesliminden itibaren ilk 12 ay tahsis bedellerinde artış yapılmayacak. İlk artış, 12 aylık sürenin ardından gelen ilk ocak ayında TÜFE oranı esas alınarak gerçekleştirilecek. Hak sahipleri konutlarda en fazla 3 yıl kalabilecek ve sürenin sonunda uzatma yapılmayacak.

ÖNERİLEN HABERLER
Araba için kredi mi ‘el birliği’ mi? İşte 400 bin TL finansman için artılar ve eksiler
TASARRUF ORTAĞIM

Araba için kredi mi ‘el birliği’ mi? İşte 400 bin TL finansman için artılar ve eksiler

Arnavutköy Baklalı Toplu Konutları'nda kiralık sosyal konut olarak tahsis edilmesi planlanan dairelerin bulunduğu proje dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Bölgede blokların büyük bölümünün tamamlandığı görülürken, çevrede altyapı ve yol çalışmalarının sürdüğü görüntülere yansıdı.

Kiralar bölgenin yarı fiyatında! Arnavutköydeki kiralık sosyal konutlar görüntülendi
Başlık ResmiKiralar bölgenin yarı fiyatında! Arnavutköydeki kiralık sosyal konutlar görüntülendi

BAŞVURU ŞARTLARI!

Projeye başvuracak vatandaşların 18 yaşını tamamlamış T.C. vatandaşı olması, İstanbul'da en az bir yıldır kesintisiz ikamet etmesi ve hane halkı aylık net gelirinin 100 bin TL'yi aşmaması gerekiyor. Başvuru sahibinin veya eşinin adına bağımsız konut bulunmaması ve son 5 yıl içerisinde bağımsız konut alım-satımı yapılmamış olması da şartlar arasında bulunuyor. Genel kural olarak evlilik şartı aranırken 65 yaşını dolduran başvuru sahipleri bu şarttan muaf tutuluyor.

Kiralar bölgenin yarı fiyatında! Arnavutköydeki kiralık sosyal konutlar görüntülendi
Başlık ResmiKiralar bölgenin yarı fiyatında! Arnavutköydeki kiralık sosyal konutlar görüntülendi

"BAKLALI'DA YAKLAŞIK 3.750 BAĞIMSIZ BÖLÜM MEVCUT"

Bölgedeki gayrimenkul piyasasını değerlendiren gayrimenkul danışmanı Enescan Demir, "Arnavutköy Baklalı Toplu Konutları'ndayız. Burada yaklaşık 3 bin 750 bağımsız bölüm mevcut. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sosyal kiralık konut projesi kapsamında 90 adet dairenin kiraya verilmesi bekleniyor. Başvurular bugün itibarıyla başladı. 14 Eylül-25 Eylül arasında yapılacak başvurular. Projenin yüzde 90'a yakın kısmı tamamlanmış durumda şu anda. Altyapı çalışmaları ve yol çalışmaları devam etmekte. Proje kendi bünyesinde sosyal yaşam alanları barındırmakta. Yeşil alanları, camiler, okul gibi sosyal alanlar mevcut" dedi.

Kiralar bölgenin yarı fiyatında! Arnavutköydeki kiralık sosyal konutlar görüntülendi
Başlık ResmiKiralar bölgenin yarı fiyatında! Arnavutköydeki kiralık sosyal konutlar görüntülendi

"BÖLGEDE BU TİP DAİRELER 25 BİN İLE 40 BİN TL ARASINDA"

TOKİ tarafından açıklanan tahsis bedelleriyle bölgedeki piyasa fiyatlarını karşılaştıran Demir, "Bölgede bu tip daireler şu anda 25 bin TL ile 40 bin TL arasında değişiyor. Tabii bu projelerin devam etmesi durumunda piyasayı etkileyeceğini düşünüyorum ama kısa vadede bir etki yapacağını düşünmüyorum şu anlık. Bu dairelerin bu fiyatlara kiraya verilmesi çevredeki dairelerin de fiyatlarını etkileyecektir. Özellikle ileriki dönemlerde diğer etaplarda da bu projenin devam etmesi durumunda kiralar daha da azalacaktır" ifadelerini kullandı.
Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. İstanbul'da ilk etapta tahsis edilecek bin 71 konutun teslim sürecinin ekim ayında başlaması planlanıyor.

Kiralar bölgenin yarı fiyatında! Arnavutköydeki kiralık sosyal konutlar görüntülendi
Başlık ResmiKiralar bölgenin yarı fiyatında! Arnavutköydeki kiralık sosyal konutlar görüntülendi
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
'FİYAT ZİNCİRİ'NE OPERASYON
'FİYAT ZİNCİRİ'NE OPERASYON
41 büyük dağıtıcı firma mercek altında
SADECE
SADECE "TESADÜF" DEDİLER
Kurtlar Vadisi'nin senaristlerine Kozinoğlu sorusu
KİRALAR YARI FİYATINDA!
KİRALAR YARI FİYATINDA!
Kiralık sosyal konutlar görüntülendi
"YOLUMUZ, DAVAMIZ BİR"
Gündem olan sözler sonrası Arınç'tan yeni açıklama
YERLİ BAKTERİ GELİYOR!
YERLİ BAKTERİ GELİYOR!
Göbeklitepe toprağı Türk insanına şifa olacak
KREDİ Mİ ‘EL BİRLİĞİ’ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EL BİRLİĞİ’ Mİ?
İşte 400 bin TL finansman için artılar ve eksiler
OLAY PAF TAKIM İDDİASI
OLAY PAF TAKIM İDDİASI
"100 tane Fenerbahçe forması hediye edeceğim"
KÂR PAYINDA SON DURUM!
KÂR PAYINDA SON DURUM!
1 milyon TL’nin getirisi yükseldi
KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU
KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU
Yargıtay'dan emsal 'rüşvet' kararı
TÜRKİYE'YE SKANDAL TEKLİF
TÜRKİYE'YE SKANDAL TEKLİF
Erdoğan'ın Şam’a gitme hazırlıkları planlarını bozdu!
'FENERBAHÇE’Yİ REDDETTİM'
'FENERBAHÇE’Yİ REDDETTİM'
Trabzonspor’un eski yıldızı, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
SU ŞEHRİNDE SUYA BÜYÜK ZAM
SU ŞEHRİNDE SUYA BÜYÜK ZAM
1 TL'den satılıyordu, şimdi fiyatı doğal gazı geçti
ESNAF
ESNAF "MECBURUZ" DİYOR!
Online platformlar işletme kârına ortak
"BUNU NASIL YAPTIN?"
Dünya, Matteo Guendouzi'nin kaçırdığı golü konuşuyor
MARMARA’NIN YANLIŞ BİLİNENİ!
MARMARA’NIN YANLIŞ BİLİNENİ!
7’lik deprem senaryosuna yeni sayfa eklendi
ARDA'DAN SÜRPRİZ ZİYARET!
ARDA'DAN SÜRPRİZ ZİYARET!
Paylaşılan kareler kısa sürede gündem oldu
DETAYLARI İLK KEZ ANLATTI!
DETAYLARI İLK KEZ ANLATTI!
NATO Zirvesi'nde liderlere silah hediye etmişti
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
Guardiola ve Flick’i geride bıraktı
İLK TEMAS KURULDU
İLK TEMAS KURULDU
Trabzonspor’da Stefano Pioli sesleri
YAVAŞ'IN BÜYÜK ÇIKMAZI
YAVAŞ'IN BÜYÜK ÇIKMAZI
Siyasi hesabı neden hâlâ belirsiz?
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Akaryakıt tankerine ok gibi saplandı, 50 ton yakıtın boşaltılmasıyla çıkartılabildi
Akaryakıt tankerine ok gibi saplandı, 50 ton yakıtın boşaltılmasıyla çıkartılabildi
Kaydet
Ed Sheeran'ın turnesinde skandal! Filistin'e destek veren ünlü rapçi kadrodan çıkarıldı
Ed Sheeran'ın turnesinde skandal!
Kaydet
'Rüşvet'ten beraat etti: Yargıtay'dan emsal karar
Yargıtay'dan emsal 'rüşvet' kararı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.