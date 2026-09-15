Kiralar bölgenin yarı fiyatında! Arnavutköy'deki kiralık sosyal konutlar görüntülendi

İstanbul'da kiralık sosyal konutlar için başvurular başladı. Arnavutköy Baklalı Mahallesi'nde kiraya verilecek konutlar havadan görüntülendi. Arnavutköy'de 2+1 konutlar için 12 bin ile 17 bin TL, 3+1 konutlar için ise 15 bin ile 18 bin TL arasında tahsis bedeli belirlenirken, bölgede benzer konutların kiraları ise 25 ila 40 bin TL arasında değişiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından İstanbul'da hayata geçirilen kiralık sosyal konut uygulamasında başvuru süreci 14 Eylül itibarıyla başladı. İlk etapta İstanbul genelinde 4 grupta toplam bin 71 konut kura yöntemiyle vatandaşlara tahsis edilecek. Başvurular 25 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden ücretsiz gerçekleştirilecek. Kura çekilişleri ve ilk teslimlerin ise Ekim ayında yapılması planlanıyor. Projenin ilerleyen aşamalarında İstanbul genelinde toplam 15 bin kiralık sosyal konutun vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor. TOKİ, uygulamayla dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı kiralık konuta erişimini kolaylaştırmayı ve kira piyasasının dengelenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

ARNAVUTKÖY'DE KİRALAR NE KADAR OLACAK?

Projede ilçeler 4 gruba ayrılırken Arnavutköy tek başına 4. grupta yer aldı. Arnavutköy Baklalı Mahallesi'nde 90 konut kiralık sosyal konut olarak tahsis edilecek. Resmi tarifeye göre ilçedeki 2+1 konutların aylık tahsis bedelleri 12 bin ile 17 bin TL, 3+1 konutların ise 15 bin ile 18 bin TL arasında olacak. Konutların tesliminden itibaren ilk 12 ay tahsis bedellerinde artış yapılmayacak. İlk artış, 12 aylık sürenin ardından gelen ilk ocak ayında TÜFE oranı esas alınarak gerçekleştirilecek. Hak sahipleri konutlarda en fazla 3 yıl kalabilecek ve sürenin sonunda uzatma yapılmayacak.

Arnavutköy Baklalı Toplu Konutları'nda kiralık sosyal konut olarak tahsis edilmesi planlanan dairelerin bulunduğu proje dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Bölgede blokların büyük bölümünün tamamlandığı görülürken, çevrede altyapı ve yol çalışmalarının sürdüğü görüntülere yansıdı.

Kiralar bölgenin yarı fiyatında! Arnavutköydeki kiralık sosyal konutlar görüntülendi

BAŞVURU ŞARTLARI!

Projeye başvuracak vatandaşların 18 yaşını tamamlamış T.C. vatandaşı olması, İstanbul'da en az bir yıldır kesintisiz ikamet etmesi ve hane halkı aylık net gelirinin 100 bin TL'yi aşmaması gerekiyor. Başvuru sahibinin veya eşinin adına bağımsız konut bulunmaması ve son 5 yıl içerisinde bağımsız konut alım-satımı yapılmamış olması da şartlar arasında bulunuyor. Genel kural olarak evlilik şartı aranırken 65 yaşını dolduran başvuru sahipleri bu şarttan muaf tutuluyor.

Kiralar bölgenin yarı fiyatında! Arnavutköydeki kiralık sosyal konutlar görüntülendi

"BAKLALI'DA YAKLAŞIK 3.750 BAĞIMSIZ BÖLÜM MEVCUT"

Bölgedeki gayrimenkul piyasasını değerlendiren gayrimenkul danışmanı Enescan Demir, "Arnavutköy Baklalı Toplu Konutları'ndayız. Burada yaklaşık 3 bin 750 bağımsız bölüm mevcut. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sosyal kiralık konut projesi kapsamında 90 adet dairenin kiraya verilmesi bekleniyor. Başvurular bugün itibarıyla başladı. 14 Eylül-25 Eylül arasında yapılacak başvurular. Projenin yüzde 90'a yakın kısmı tamamlanmış durumda şu anda. Altyapı çalışmaları ve yol çalışmaları devam etmekte. Proje kendi bünyesinde sosyal yaşam alanları barındırmakta. Yeşil alanları, camiler, okul gibi sosyal alanlar mevcut" dedi.

Kiralar bölgenin yarı fiyatında! Arnavutköydeki kiralık sosyal konutlar görüntülendi

"BÖLGEDE BU TİP DAİRELER 25 BİN İLE 40 BİN TL ARASINDA"

TOKİ tarafından açıklanan tahsis bedelleriyle bölgedeki piyasa fiyatlarını karşılaştıran Demir, "Bölgede bu tip daireler şu anda 25 bin TL ile 40 bin TL arasında değişiyor. Tabii bu projelerin devam etmesi durumunda piyasayı etkileyeceğini düşünüyorum ama kısa vadede bir etki yapacağını düşünmüyorum şu anlık. Bu dairelerin bu fiyatlara kiraya verilmesi çevredeki dairelerin de fiyatlarını etkileyecektir. Özellikle ileriki dönemlerde diğer etaplarda da bu projenin devam etmesi durumunda kiralar daha da azalacaktır" ifadelerini kullandı.

Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. İstanbul'da ilk etapta tahsis edilecek bin 71 konutun teslim sürecinin ekim ayında başlaması planlanıyor.

Kiralar bölgenin yarı fiyatında! Arnavutköydeki kiralık sosyal konutlar görüntülendi

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası