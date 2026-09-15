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Spor

"100 tane Fenerbahçe forması hediye ederim" dedi, PAF takım iddiası şoke etti

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Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldığı maçı yorumladı. Sarı-lacivertli takımının sezonun henüz başındaki sürpriz puan kayıplarına dikkat çeken Kahveci, "Bu sezon şampiyon olsunlar, 100 tane Fenerbahçe forması hediye edeceğim" dedi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa açıklamasından sonra çıktığı ilk maçı kazanmayan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı. Karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci, 5 haftada kaybedilen 8 puana vurgu yaptı ve "PAF takım da 8 puan alırdı" iddiasında bulundu.

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"KEREM SAHADA YOKTU"

Kontraspor YouTube kanalında konuşan yorumcusu Nihat Kahveci, "280 milyon euroluk kadro kuruldu. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne giren bir Fenerbahçe var. Şampiyonlar Ligi müziğini dinledi Fenerbahçe, hepimiz mutlu olduk. Büyük başarı ama Antep'te bırakılan 2 puan daha. Ligde 3 tane deplasman maçı oynadı; Gençlerbirliği kayıp, Samsun'da beklenilenden iyi oynadı rahat galibiyet aldı, Antep deplasmanı... Lukaku 11 oynadı, arkası dönük topu tutup iyi işler yaptı. İlk yarıda Guendouzi boş kaleye kaçırdı. Fenerbahçe, ikinci yarı Antep'e göre daha iyi oynadı. İki tane top direkten döndü. Kerem sahada yoktu. Sonuçta sahada 2 puan bıraktın" dedi.

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"ALLAH SİZE SABIR VERSİN"

46 yaşındaki eski futbolcu, “14 Eylül Pazartesi. Ligde oynanan 5 maç, karşılığında alınan 7 puan. Bak bu şaka! Fenerbahçeli taraftarlar şu an ne kadar üzgün bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Roma maçında 1 puan aldıktan sonra bu kaosu neden oluşturuyorsun? Fenerbahçeli taraftarların bir saat bile sevinmeye hakkı yok mu? Maç sonrası kaostan bahsediyorum. Allah size sabır versin, gerçekten" sözlerini sarf etti.

Nihat Kahveci
Başlık ResmiNihat Kahveci

"PAF TAKIMI ÇIKAR, 8 PUYAN ALIR"

Nihat Kahveci, "13'üncü sezon. 'Şampiyon olacağız' diyen bir Aziz Yıldırım ve yönetim... 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girilen başarılı bir dönem. Lige döndüğünde 5 maçta alınan 7 puan. Bunun açıklaması olamaz. Roma maçında yaşananlardan sonra 'Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal, üzerine çok fazla sorumluluk aldı' dedik. Ligde 11'inci sıradasın, önünde 10 tane takım var. Galatasaray'ın 13'ü, Beşiktaş'ın 12'si değil olay. Diğerlerini nasıl geçeceksin? Büyük hayal kırıklığı! Şu dakika itibarıyla felaket senaryosu var. PAF takımı çıkar, 8 puan alır. Beşiktaş maçını bir kenara koyuyorum. Beşiktaş bu sene akıyor, kaçıyor ne yalan söyleyeyim. Hak ederek muhteşem oynadı ve kazandı. PAF takımı 8 puan alır" ifadelerini kullandı.

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"FENERBAHÇE, 11'İNCİ SIRADA"

Hedefler ile mevcut durum arasındaki farka dikkat çeken yorumcu, "Aziz Başkan hangi büyük hedefle geldi bu sezon? 11'inci sırada, 7 puanın var! Bugün 14 Eylül. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olsun, 100 tane Fenerbahçe forması hediye edeceğim" şeklinde konuştu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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