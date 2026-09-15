Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Trabzonspor’da Stefano Pioli sesleri

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Trabzonspor’da Stefano Pioli sesleri

Trabzonspor’da hoca düğümü bir iki güne çözülüyor. Bordo mavili yönetimde yabancı hoca isteği ağırlık kazandı. Şenol Güneş’ten önce İtalyan teknik adamla görüşme yapılmasına karar verildi…

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Fatih Tekke’nin ayrılığı sonrasında takımı Hüseyin Çimşir’e emanet eden Trabzonspor yönetimi, yeni hoca arayışları için gaza bastı. Çimşir’in ilk maçında Gençlerbirliği’ni 5-0 yenen bordo mavili takımda yönetim bekleme kararı almıştı. Eğer Çimşir, millî araya kadar olan maçları da kazanırsa takımın başında kalıcı olacaktı. Ancak Konya deplasmanında alınan mağlubiyet sonrası yönetim harekete geçti. Şenol Güneş ve Burak Yılmaz isimleri, yapılan toplantıda “Yabancı hoca daha iyi olur” görüşü ağırlık kazanınca askıya alındı.

ÖNERİLEN HABERLER
ÖZEL | Fransa
SPOR

ÖZEL | Fransa'dan Marsilya maçı öncesi Beşiktaş ve Greenwood itirafı: "Favori ama dikkatli olun!"
Stefano Pioli
Başlık ResmiStefano Pioli

MİLAN’I ŞAMPİYON YAPTI

Teknik direktör konusunda şu an için ibrenin Stefano Pioli’yi gösterdiği öğrenildi. İtalyan teknik adamla ilk temas kuruldu. Hatta Pioli’nin Konyaspor maçını televizyondan izleyip takım hakkında notlar tuttuğu belirtildi. Pioli’nin Trabzonspor’a maliyetinin ise 3 milyon avronun üzerinde olacağı öğrenildi. Bu rakamın, teknik direktörün yanı sıra beraberinde getireceği teknik ekibin maliyetleriyle birlikte değerlendirildiği belirtiliyor. İtalyan teknik adamın şu anda boşta olması, Trabzonspor açısından önemli bir avantaj oluşturuyor.

NEDEN PİOLİ?

İtalyan teknik adam, Milan’ı Serie A şampiyonluğuna taşıdı ve Avrupa arenasında da önemli başarılar elde etti. Hücum organizasyonlarına önem veren bir futbol anlayışını tercih eden Pioli’nin takımı ayağa kaldıracağı düşünülüyor.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"GÜZEL GELİŞMELER VAR"
Mekke Antlaşması için dikkat çeken mesaj
DETAYLARI İLK KEZ ANLATTI!
DETAYLARI İLK KEZ ANLATTI!
NATO Zirvesi'nde liderlere silah hediye etmişti
ABD'DEN AÇIKLAMA VAR
ABD'DEN AÇIKLAMA VAR
Hürmüz'den geçen süper tanker mayına çarptı!
ÇİFT İDDİALARI DOĞRULADI
ÇİFT İDDİALARI DOĞRULADI
Trump'ın oğlunun düğününü Rus oligark yapmış!
OKULLARDA YENİ DÖNEM
OKULLARDA YENİ DÖNEM
31 bin görevli ilk kez bahçelerde görev alacak
YAVAŞ'IN BÜYÜK ÇIKMAZI
YAVAŞ'IN BÜYÜK ÇIKMAZI
Siyasi hesabı neden hâlâ belirsiz?
FENER'DE KAN KAYBI SÜRDÜ
FENER'DE KAN KAYBI SÜRDÜ
Gaziantep FK'ya takıldı, zirveyle fark 6'ya çıktı
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
Guardiola ve Flick’i geride bıraktı
İLK TEMAS KURULDU
İLK TEMAS KURULDU
Trabzonspor’da Stefano Pioli sesleri
ALTIN MI, GAYRİMENKUL MÜ?
ALTIN MI, GAYRİMENKUL MÜ?
Uzman isimden dikkat çeken analiz
"KADROSU YETERSİZ"
Serdar Dursun'dan gündem olacak F.Bahçe sözleri
ÇAĞLA ÖZ TUTUKLANDI
ÇAĞLA ÖZ TUTUKLANDI
'Vanlı Kara Haydar' soruşturmasında yeni gelişme!
"BU ŞEHRE YAKIŞMIYOR"
İsmail Kartal maç sonu isyan etti
TRUMP DEVREYE GİRDİ!
TRUMP DEVREYE GİRDİ!
Rusya ve Ukrayna anlaştı!
TAKIMDA GÖRMEK İSTEMİYOR
TAKIMDA GÖRMEK İSTEMİYOR
Icardi'nin geri dönüş hayaline engel
KAZA DEĞİL
KAZA DEĞİL "OLASI KAST"
17 yaşındaki Tuana Elif'in ölümünde karar çıktı
"FAVORİ AMA DİKKATLİ OLUN!"
Fransa'dan Beşiktaş ve Greenwood itirafı
NATO'DA 'TINDER' PANİĞİ
NATO'DA 'TINDER' PANİĞİ
Gizemli kadın Rus ajanı mı?
DÖVİZ BALYALARI KAMERADA
DÖVİZ BALYALARI KAMERADA
“Vanlı Kara Haydar” dosyasında yeni görüntüler
"HASTALIKLI BİR KOMPLO"
Trump, yapay zeka çağrılarına sert çıktı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Haftanın notları
Haftanın notları
Kaydet
Türkiye Birleşik Devletleri
Türkiye Birleşik Devletleri
Kaydet
Borsada oyunun kuralları değişti!
Borsada oyunun kuralları değişti!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.