Trabzonspor’da Stefano Pioli sesleri

Trabzonspor’da hoca düğümü bir iki güne çözülüyor. Bordo mavili yönetimde yabancı hoca isteği ağırlık kazandı. Şenol Güneş’ten önce İtalyan teknik adamla görüşme yapılmasına karar verildi…

Fatih Tekke’nin ayrılığı sonrasında takımı Hüseyin Çimşir’e emanet eden Trabzonspor yönetimi, yeni hoca arayışları için gaza bastı. Çimşir’in ilk maçında Gençlerbirliği’ni 5-0 yenen bordo mavili takımda yönetim bekleme kararı almıştı. Eğer Çimşir, millî araya kadar olan maçları da kazanırsa takımın başında kalıcı olacaktı. Ancak Konya deplasmanında alınan mağlubiyet sonrası yönetim harekete geçti. Şenol Güneş ve Burak Yılmaz isimleri, yapılan toplantıda “Yabancı hoca daha iyi olur” görüşü ağırlık kazanınca askıya alındı.

Stefano Pioli

MİLAN’I ŞAMPİYON YAPTI

Teknik direktör konusunda şu an için ibrenin Stefano Pioli’yi gösterdiği öğrenildi. İtalyan teknik adamla ilk temas kuruldu. Hatta Pioli’nin Konyaspor maçını televizyondan izleyip takım hakkında notlar tuttuğu belirtildi. Pioli’nin Trabzonspor’a maliyetinin ise 3 milyon avronun üzerinde olacağı öğrenildi. Bu rakamın, teknik direktörün yanı sıra beraberinde getireceği teknik ekibin maliyetleriyle birlikte değerlendirildiği belirtiliyor. İtalyan teknik adamın şu anda boşta olması, Trabzonspor açısından önemli bir avantaj oluşturuyor.

NEDEN PİOLİ?

İtalyan teknik adam, Milan’ı Serie A şampiyonluğuna taşıdı ve Avrupa arenasında da önemli başarılar elde etti. Hücum organizasyonlarına önem veren bir futbol anlayışını tercih eden Pioli’nin takımı ayağa kaldıracağı düşünülüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası