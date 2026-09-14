ÖZEL | Fransa'dan Marsilya maçı öncesi Beşiktaş ve Greenwood itirafı: "Favori ama dikkatli olun!"

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk maçında perşembe günü sahasında ağırlayacağı Olympique Marsilya’yı devirmeye odaklandı. Süper Lig’de üst üste aldığı başarılı sonuçların ardından moral kazanan siyah-beyazlılar, zafere kenetlendi. Fransız haber sitesi La Provence muhabiri David Calais, karşılaşmayla ilgili Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Mason Greenwood’un Fenerbahçe’ye transferiyle Marsilya’nın hücum gücünde zayıflama olduğunu belirten Calais, “Son iki sezonda takımın en golcü ismi olan Mason Greenwood'un yerini kimse dolduramaz.” diye konuştu.

Süper Lig’de 5 maçta topladığı 12 puanla Galatasaray’ın hemen ardından zirve takibini sürdüren Beşiktaş, dikkat çeken performansını Avrupa Ligi’nde de devam ettirme peşinde. Siyah-beyazlılar, son olarak 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde karşılaştığı ve 2-1 mağlup ettiği Marsilya’yı gözüne kestirdi. Fransız futbol muhabiri David Calais, her iki takımla ilgili yaptığı analizleri Türkiye Gazetesi’ne anlattı. Mücadelede favori olmasını beklediği tarafa değinen Calais, Kara Kartal’ın taraftar gücüne ise ayrı bir parantez açtı.

CALAIS (LA PROVENCE): “SON ÜÇ MAÇTA ÜÇ MAĞLUBİYET!”

Fransız ekibinin son dönemdeki performansını değerlendiren David Calais, “Marsilya'nın Fransa Ligi'ndeki son karnesi üç mağlubiyetten oluşuyor ancak bu üç maç birbirinden farklıydı. Monaco karşısında daha iyi bir takıma boyun eğdiler (2-0). Paris FC maçında hücumda iyi işler çıkarsalar da savunmada çok kötü bir performans sergilediler (2-3). Geçen cuma Rennes karşısında ise ilk yarıda çok iyi oynayıp önemli fırsatlar yakalasalar da ikinci yarıda biraz yorgun düştüler.” dedi.

Marsilya Futbol Takımı

“KADRO KONUSUNDA ENDİŞELER VAR”

Olympique Marsilya’nın kadrosundaki değişime dikkat çeken Calais, “Takımın her geçen hafta gelişim gösterdiğini görebiliyoruz ancak finansal sıkıntılar nedeniyle birçok oyuncu ayrıldı. Yaz döneminde yeni oyuncu transfer edilmediği bir süreç yaşandı. O yüzden bu takımın sezon boyunca istikrarı koruyabilecek düzeyde yeterli ve her şeyden önemlisi iyi seviyede kadro derinliğine sahip olup olmadığı konusunda bazı endişeler mevcut. Yine de takım içindeki atmosfer iyi görünüyor. Oyuncular, yeni teknik direktör Bruno Genesio'yu çok seviyor ve onunla gayet iyi çalışıyorlar. Ancak fikstür zorlu; milli ara öncesinde perşembe günü Beşiktaş, pazar günü ise Fransa'nın ‘Classique’i olan PSG maçı var.” diye konuştu.

Marsilya Futbol Takımı

“GREENWOOD’UN YERİ DOLDURULAMAZ!”

Beşiktaş’ın zorlu mücadelede dikkat etmesi gereken isimlere vurgu yapan Fransız gazeteci, “Son iki sezonda takımın en golcü ismi olan Mason Greenwood'un yerini kimse dolduramaz. Zaman zaman biraz sinir bozucu olsa da o her şeyden önce hem kendine hem de takım arkadaşlarına tek başına pozisyon oluşturabilen harika bir oyuncuydu. Bununla birlikte Marsilya'nın hücum hattında hâlâ iyi oyuncuları var. Akla gelen ilk isim, şu anda takımın ‘yıldızı’ olan Igor Paixao. O, top sürme yeteneği ve hızıyla kendi pozisyonlarını sıfırdan oluşturabilen isim. Tek sorun birkaç hafta önce küçük bir sakatlık geçirmiş olması ve o zamandan beri tam olarak formda olmaması. Amine Gouiri ise iyi durumda; ligde şimdiden 4 gol attı ve muhtemelen şu anki en büyük tehlike. Başakşehir'deki kiralık döneminden dönen Amine Harit ise sezon başından bu yana son derece etkileyici bir futbol sergiliyor.” tespitinde bulundu.

Mason Greenwood

“VLAHOVIC, TROSSARD VE MURILLO…”

Temsilcimizin tehlikeli yönlerinden bahseden Marsilya muhabiri şöyle devam etti: “Avrupa genelinde uzun sezonlar boyunca büyük takımlarda forma giymiş Vlahovic ve Trossard gibi oyuncuları elbette tanıyoruz. Marsilya’da herkes Amir Murillo'nun hücumda ne kadar tehlikeli olabileceğini de çok iyi biliyor; nitekim bizim formamızı giyerken de bunu göstermişti. Beşiktaş'ın hücum gücünden ziyade sezon başından beri Marsilya'nın savunmasıyla ilgili bazı soru işaretleri var. Kanatlardaki Weah ve Emerson, savunmadan ziyade hücumda daha rahatlar. Egan-Riley ve Aguerd ise %100 güven verici bir görüntü çizmedi. Monaco ve Paris FC maçları, savunma anlamında gerçekten zafiyet yaşadıkları karşılaşmalardı. Buradaki taraftarlar ise Beşiktaş gibi bir takıma karşı aynı durumun tekrarlanmasından endişe ediyor.”

Beşiktaş Futbol Takımı

“EN ÇILGIN ATMOSFER OLDUĞUNU SÖYLEDİLER”

Kara Kartal’ın tribün gücüne değinerek yaşadıkları çekinceyi anlatan David Calais, “Beşiktaş, stadyumdaki muhteşem atmosferiyle tanınır ve herkes perşembe gününü bekliyor. Bu konuda fikrini sorduğumuz bazı oyuncular veya gazeteciler, bunun şimdiye kadar gördükleri en çılgın atmosfer olduğunu söylediler. Marsilya oyuncuları, ortamın kesinlikle gürültülü ve zorlu olacağını biliyorlar. Ama bence bunun üstesinden gelebilirler çünkü Marsilya'daki Vélodrome da çılgın atmosferiyle, yani Fransız futbolundaki en iyi atmosferle tanınır. Hoşlarına gitmeyen tek şey, taraftarlarının İstanbul'da olamayacak olması çünkü geçen sezon Avrupa'daki son deplasman maçında, yani Brugge'de, çok sayıda meşale yakmışlardı. O yüzden ortam tamamen Beşiktaş'a kalacak.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Futbol Takımı

“BEŞİKTAŞ FAVORİ AMA DİKKATLİ OLUN!”

Tüm bu değerlendirmeler ışığında karşılaşmada favori olan tarafı açıklayan Calais, son olarak şöyle konuştu: “Favorinin Beşiktaş olduğunu söylemek isterim çünkü Marsilya sezonun bu dönemine kadar henüz tam olarak oturmamış, yapım aşamasında bir takım. Yeni bir teknik direktörleri var ancak tek bir yeni oyuncu bile yok ve takımdan ayrılan pek çok oyuncu var. Daha önce de söylediğim gibi maç takvimi de oldukça ağırdı ve oyuncular fiziksel açıdan henüz tam olarak hazır değilmiş gibi görünüyor. Sezona Avrupa Ligi eleme maçlarıyla çok daha erken başlayan Beşiktaş, daha hazır görünüyor. Marsilya, bununla birlikte bünyesinde iyi oyuncular barındıran, hâlâ iyi bir takım ve İstanbul'a kazanmaya gelecekler. Eğer her şey rayına oturmaya başlarsa dikkatli olun.”

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