Yapay zekâ şirketlerinin model geliştirme hızını yavaşlatması yönündeki çağrılar teknoloji hisselerinde satış baskısı oluşturdu. Asya borsalarında SoftBank, Kioxia, SK Hynix ve Samsung Electronics başta olmak üzere birçok şirketin hisseleri geriledi.

Asya borsalarında teknoloji hisseleri, yapay zeka sektöründeki geliştirme çalışmalarının güvenlik endişeleri nedeniyle yavaşlatılması çağrılarının ardından haftaya düşüşle başladı. SoftBank yüzde 13, Kioxia yüzde 9,8, SK Hynix yüzde 5 ve Samsung Electronics yaklaşık yüzde 4 geriledi. Tayvan merkezli TSMC de yüzde 1,2 değer kaybetti.

YAPAY ZEKA ÇAĞRISI PİYASALARI ETKİLEDİ

Satış dalgasında Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin yapay zeka şirketlerinin en gelişmiş modellerini geliştirme hızını yavaşlatması gerektiği yönündeki açıklaması etkili olurken, OpenAI CEO'su Sam Altman ve Elon Musk da bu görüşe destek verdi. ABD piyasalarının da Asya borsalarındaki düşüşü takip etmesi beklenirken pazartesi sabahı Nasdaq 100 vadeli kontratları yaklaşık yüzde 1,3, S&P 500 vadeli kontratları yüzde 0,6 ve Dow Jones vadeli kontratları yüzde 0,1 geriledi. Yatırımcılar yapay zeka yatırımlarındaki yavaşlamanın çip talebini ve büyük teknoloji şirketlerinin büyüme beklentilerini olumsuz etkileyebileceği endişesini taşıyor.

Yapay zeka çağrısı piyasaları sarstı! Teknoloji hisseleri geriledi

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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