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Dünya

İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın acı günü: Babası hayatını kaybetti

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İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın acı günü: Babası hayatını kaybetti

İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın bakım evinde yaşayan 86 yaşındaki Alzheimer hastası babası Kenneth Roy Burnham hayatını kaybetti.

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İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Başbakan Burnham'ın babası Roy Burnham'ın öğleden sonra hayatını kaybettiği duyuruldu.

PROGRAMLARINI İPTAL ETTİ

Açıklamada, babasını kaybeden Burnham'ın bugün ve yarınki programlarını iptal ettiği belirtildi.

İngiltere Başbakanı Andy Burnhamın acı günü: Babası hayatını kaybetti
Başlık Resmiİngiltere Başbakanı Andy Burnhamın acı günü: Babası hayatını kaybetti

İngiltere Başbakanlığına 20 Temmuz'da getirilen Burnham, görevi teslim aldıktan sonra katıldığı "How to Fail" podcast yayınında babasının rahatsızlığından bahsetmişti.

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Babasının Alzheimer nedeniyle kendisinin başbakan olduğunu bilmediğini kaydeden Burnham, üzüntüsünü dile getirmişti.

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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