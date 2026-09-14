İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın acı günü: Babası hayatını kaybetti
İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın bakım evinde yaşayan 86 yaşındaki Alzheimer hastası babası Kenneth Roy Burnham hayatını kaybetti.
İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Başbakan Burnham'ın babası Roy Burnham'ın öğleden sonra hayatını kaybettiği duyuruldu.
PROGRAMLARINI İPTAL ETTİ
Açıklamada, babasını kaybeden Burnham'ın bugün ve yarınki programlarını iptal ettiği belirtildi.
İngiltere Başbakanlığına 20 Temmuz'da getirilen Burnham, görevi teslim aldıktan sonra katıldığı "How to Fail" podcast yayınında babasının rahatsızlığından bahsetmişti.
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Babasının Alzheimer nedeniyle kendisinin başbakan olduğunu bilmediğini kaydeden Burnham, üzüntüsünü dile getirmişti.