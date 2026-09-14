Yunan basını Miçotakis'e isyan etti! "Türkiye ile rekabet edemeyiz, ne paramız var ne insan kaynağımız"

Yunanistan'da Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi ve askeri kapasitesi televizyon programlarında tartışılmaya devam ediyor. Yunan gazeteci ve sunucu Dimitris Kampourakis, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda savunma harcamalarında ulaşacağı seviyeye işaret ederek, "Bu, bizim rekabet edemeyeceğimiz bir rakam. Ne paramız var ne de insan kaynağımız" dedi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda yakaladığı ivme, Yunanistan'da yakından izleniyor. Yunan gazeteci ve televizyon sunucusu Dimitris Kampourakis, Türkiye'nin askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmesinde Atina'nın Ankara ile aynı ölçekte rekabet etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

"BU, BİZİM REKABET EDEMEYECEĞİMİZ BİR RAKAM"

Türkiye'nin önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde savunma sanayisi ve askeri teçhizat harcamalarında yaklaşık 80 milyar seviyesine ulaşabileceğine ilişkin bir değerlendirme okuduğunu söyleyen Kampourakis, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin önümüzdeki beş, on yıl içinde savunma sanayisi ve teçhizat harcamalarının 80 milyar seviyesine ulaşacağını gördüm. Bu, bizim rekabet edemeyeceğimiz bir rakam. Ne paramız var ne de insan kaynağımız. Yapamayız."

Yunan gazeteci ve sunucu Dimitris Kampourakis

Kampourakis, Fransız bir araştırmada Türkiye'nin askeri güç bakımından dünyada 7'nci sıraya yerleştirildiğini de söyledi.

Yunan basını Miçotakise isyan etti! Türkiye ile rekabet edemeyiz, ne paramız var ne insan kaynağımız

"SADECE İSTANBUL'UN EKONOMİSİ BALKANLARDAN BÜYÜK"

Türkiye'nin ekonomik büyüklüğüne de değinen Kampourakis, İstanbul'un ekonomik kapasitesini Balkan ülkeleriyle karşılaştırdı.

"Okuduğuma göre İstanbul'un GSYİH'si, yani sadece İstanbul bölgesinin GSYİH'si, Balkanlar'daki tüm ülkelerin GSYİH'lerinin toplamından daha büyük."

Kampourakis, Yunanistan içinde ortak hareket edilememesini de eleştirerek Türkiye karşısında birlik çağrısı yaptı.

"Kendi aramızda birleşemezsek sonunda bize zarar verecektir."

MEİS ÜZERİNDEN TÜRKİYE SENARYOLARI

Türkiye başlığı başka bir Yunan televizyon programında da uzun süre tartışıldı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Kızılhisar (Meis) adasının, ziyaretleri ele alınırken, programda Türkiye'nin resmi bir tepki vermediği özellikle hatırlatıldı.

Programdaki katılımcılardan eski bakan ve akademisyen Valinakis, Türkiye'nin yalnızca söylem düzeyinde kalmayacağını savunarak, Ankara'nın sahada farklı araçlar kullanabileceğini ileri sürdü.

Programa katılan emekli Yunan general Kampas da Türkiye'nin denizde çeşitli adımlarla Atina'nın tepkisini test edebileceğini savundu.

Kampas, özellikle balıkçılar, deniz parkları ve sahil güvenlik faaliyetleri üzerinden gerilim yaşanabileceği görüşünü dile getirdi.

MİÇOTAKİS NE DEMİŞTİ?

Miçotakis, Türkiye ile "uluslararası hukuka ve deniz hukukuna bağlı, gerilim ve provokasyon içermeyen dostane ilişkiler" istediklerini söylerken, "İhtiyatlı davranmamız zayıflık olarak algılanmamalı" mesajı verdi.

YUNAN BASINI İKİ AMACA İŞARET ETTİ

Yunan basını ise Miçotakis'in sözlerini Türkiye'ye yönelik "üstü kapalı mesaj" olarak yorumladı. Topontiki'ye göre Yunan Başbakanı'nın açıklamalarının iki temel hedefi bulunuyor.

Gazete, Miçotakis'in bir yandan Ankara'ya Atina'nın Ege'deki tezlerinden geri adım atmayacağı mesajını vermeyi, diğer yandan ülke içinde dış politika üzerinden kendisini eleştiren kesimlere cevap vermeyi amaçladığını yazdı.

News 24/7 de açıklamaları "çifte mesaj" olarak niteleyerek sözlerin hem Türkiye'ye hem de Miçotakis'in kendi partisindeki ve muhalefetteki eleştirilere yönelik olduğunu değerlendirdi.

TÜRKİYE BAŞLIĞI ATİNA'NIN İÇ SİYASETİNE DE TAŞINDI

Yunanistan'da Türkiye meselesinin yalnızca dış politika değil, iç siyaset açısından da kullanılmaya başlandığı görüldü. Yunan basını, bazı hükümet üyelerinin ülkede siyasi istikrarın bozulmasının Türkiye karşısında risk oluşturabilceiğini savunduğunu hatırlattı.

Böylece bir tarafta Yunan gazeteci Kampourakis Türkiye'nin savunma sanayisindeki büyüklüğüne işaret ederek "Rekabet edemeyiz" derken, diğer tarafta Atina yönetimi Türkiye karşısındaki askeri caydırıcılık ve Ege politikası üzerinden iç kamuoyuna mesaj vermeye başladı.

"AŞİL KALKANI" TARTIŞMASI DA SÜRÜYOR

Türkiye'ye karşı caydırıcılık mesajları veren Miçotakis, İsrail ile yürütülen "Aşil Kalkanı" projesine ilişkin eleştirilere de cevap verdi.

Miçotakis, merkezi komuta ve kontrol yazılımının Yunanistan'da bulunacağını ve Yunan şirketlerinin geliştireceği kaynak koduyla çalışacağını söyledi. Ancak İsrail Savunma Bakanlığı Füze Savunma Teşkilatı Direktörü Patel'in daha önce Kathimerini'ye verdiği röportajda kaynak kodunun anlaşmaya dahil olmadığını söylemesi Atina'daki tartışmayı büyüttü.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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