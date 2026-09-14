Van’da “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan’a ait olduğu belirtilen, çok sayıda döviz destesinin yer aldığı yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler, Tançalan hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla yürütülen soruşturmayı yeniden gündeme taşıdı.

Görüntülerde Tançalan’ın farklı döviz cinslerinden oluşan çok sayıda para destesi ve balyasıyla birlikte bulunduğu görülüyor. Söz konusu görüntülerin soruşturma dosyasındaki delillerle bağlantısına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TCK 282 KAPSAMINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mehmet Fatih Tançalan hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde düzenlenen “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen mali incelemeler ve elde edilen bulguların ardından Tançalan gözaltına alındı.

Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan’ın döviz dolu görüntüleri ortaya çıktı

9 EYLÜL’DE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Fatih Tançalan, 9 Eylül 2026’da çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklandı.

Tançalan hakkında yürütülen soruşturma devam ederken ortaya çıkan yeni para görüntüleri, dosyaya ilişkin kamuoyundaki ilgiyi yeniden artırdı. Görüntülerde yer alan paranın miktarı, kaynağı ve soruşturmayla bağlantısına ilişkin resmi makamların yapacağı açıklamalar bekleniyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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