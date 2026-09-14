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FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası’nın (FED) eylül ayında açıklayacağı faiz kararına çevrildi. ABD’de son enflasyon verilerinin beklentileri aşması, Fed’in atacağı adıma ilişkin tahminleri yeniden şekillendirdi. Altın, dolar ve kripto para yatırımcıları, kararın piyasalara muhtemel etkilerini yakından takip ediyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Faiz artırım beklentileri altın ve baz metal fiyatlarını baskılarken, Orta Doğu’daki jeopolitik riskler petrol fiyatlarını yukarı taşıyor. Yatırımcılar, Fed’in faiz kararının yanı sıra para politikasının seyrine ilişkin vereceği mesajları da bekliyor. Fed, temmuz ayında politika faizini 3'e karşı 9 oyla yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmuştu.

Bankadan yapılan açıklamada, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan'ın para politikası kararına karşı oy kullandığı belirtilmiş, üç yetkilinin politika faizinin 25 baz puan artırılmasından yana olduğu aktarılmıştı.Peki, Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

FED'in eylül ayı para politikası toplantısı 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İki gün sürecek FOMC toplantısının ardından alınan faiz kararı 16 Eylül Çarşamba günü kamuoyuna duyurulacak. Eylül ayı FED faiz kararının 16 Eylül'de Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Başlık ResmiFED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED'E İLİŞKİN FAİZ ARTIRIM BEKLENTİSİ EMTİA PİYASASINDA SATIŞ BASKISINI YÜKSELTTİ

Orta Doğu'da gerilimin tırmanması, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin enflasyonist baskıların gücünü koruduğuna işaret etmesi, Fed'e ilişkin faiz artırım beklentilerini yükseltti.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları, dünya genelinde enflasyonist baskıların sürmesine yol açarken yükselen tahvil faizleri ve dolara talebin artması, emtia piyasaları üzerinde bu hafta baskı oluşturdu.

ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi, hafta içinde yüzde 5'e yaklaşarak Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Açıklanan makroekonomik verilere göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel arttı.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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