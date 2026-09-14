Kuzey Marmara Otoyolu’nda Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada 1’i ağır 8 kişi yaralanırken, otobüsün alevlere teslim olduğu anlar kameraya yansıdı.

Diyarbakır’dan yola çıkan yolcu otobüsünün İstanbul yolculuğu, Eyüpsultan yakınlarında felaketle noktalandı. Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişelerine doğru ilerleyen otobüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere saplandı.

Çarpma sonrası otobüsün alev topuna döndüğü olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 8 kişi de yaralandı.

Otobüs saniyeler içinde alev topuna dönmüş... Eyüpsultan’daki kazanın dehşet anları kamerada

Kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı otoyol ekipleri, alevlerin yükseldiği otobüse hızla müdahale ederek yolcuların araçtan çıkarılmasını sağladı.

Otobüs saniyeler içinde alev topuna dönmüş... Eyüpsultan’daki kazanın dehşet anları kamerada

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Otobüsün bariyerlere çarpması ve ardından alevlere teslim olması, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kazanın ardından otobüsün kısa sürede alevlerle kaplandığı görüldü.

Otobüs saniyeler içinde alev topuna dönmüş... Eyüpsultan’daki kazanın dehşet anları kamerada

VALİLİK AÇIKLAMASI

Kazaya ilişkin İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13.09.2026 Pazar günü saat 18.40 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkiinde Diyarbakır - İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonrası araçta yangın çıkmıştır.

Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Araçta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmüştür. Olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 8 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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