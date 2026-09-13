Elazığ T Tipi Cezaevi'nde yangın! Çok sayıda mahkum hastanelik oldu

Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yangın çıktı. Dumanlar binayı sardı, 17 mahkum hastanelik oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda akşam üstü henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede binayı sararken, 17 mahkum etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elazığ T Tipi Cezaevinde yangın! Çok sayıda mahkum hastanelik oldu

Dumandan etkilenen mahkumlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altında alındı.

Elazığ T Tipi Cezaevinde yangın! Çok sayıda mahkum hastanelik oldu

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi kontrol altına alınarak söndürüldü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası