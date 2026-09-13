Beykoz'da büyük operasyon! Araçlardan 409 kilo 600 gram skunk çıktı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde uyuşturucu madde taşındığı değerlendirilen iki araca operasyon düzenlendi. Araçlarda yapılan aramalarda 409 kilo 600 gram skunk ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında ekipler, uyuşturucu madde taşındığı değerlendirilen iki aracı takibe aldı. Beykoz'da araçlara düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

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409 KİLOGRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Araçlarda yapılan aramalarda paketler halinde toplam 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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