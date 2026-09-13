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Eğitim

Öğretmenler için kritik tarih! Tercihler 23 Eylül'de başlıyor

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Öğretmenler için kritik tarih! Tercihler 23 Eylül'de başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında öğretmenlerin tercih işlemlerinin 23-24 Eylül'de alınacağını açıkladı. Atama işlemleri ise 25 Eylül'de gerçekleştirilecek.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin tarihleri açıkladı.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, göreve geldikleri günden bugüne eğitim politikalarını öğretmenlerin istekleri ve sahanın ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdiklerini belirtti.

İstişare kültürünü maarif anlayışlarının merkezine almayı ana ilke olarak benimsediklerini vurgulayan Tekin, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlere yönelik 2026 Yılı İkinci İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu için hazırlık çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

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TERCİHLER 23-24 EYLÜL'DE

Bakan Tekin, öğretmenlerin yer değiştirme tercihlerinin 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde alınacağını, atama işlemlerinin ise 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Tekin, alınan kararın eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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