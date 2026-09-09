İhtiyaç ve Norm Fazlası öğretmen ataması bugün yayımlandı.orm fazlası atama sonuçları açıklandı. Norm kadro fazlası durumunda bulunan öğretmenler, Bakanlık tarafından belirlenen takvim doğrultusunda tercihlerini gerçekleştirmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Sonuçları'nın açıklandığını duyurdu. Atama sonuçlarının ilan edilmesinin ardından öğretmenler, yeni görev yerlerine ilişkin bilgilere MEBBİS sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Peki, 2026 norm fazlası öğretmen atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

MEBBİS NORM FAZLASI ATAMA SONUCU SORGULAMA

Norm fazlası atama sonuçları açıklandı! Öğretmenlerin norm fazlası yer değiştirme sonucu sorgulama

NORM FAZLASI ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Norm kadro fazlası öğretmenlerin atamalarında ilgili mevzuatta yer alan hükümler uygulandı. Yer değiştirme işlemlerinde öncelikli kriterlerden biri hizmet puanı oldu.

Hizmet puanlarının eşit olması halinde hizmet süresi gibi kriterler devreye girdi. Tercihleri doğrultusunda herhangi bir eğitim kurumuna yerleşemeyen veya ilgili duyuruda belirtilen koşullar kapsamında tercih yapmayan öğretmenler için ise resen atama süreci öngörüldü.

Atama sonuçlarının 8 Eylül 2026'da açıklanmasının ardından yeni görev yerlerine geçiş süreci başladı. MEB takvimine göre norm kadro fazlası öğretmenlerin ilişik kesme işlemlerinin 9 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlandı.

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