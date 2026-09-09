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Alkollü olduğunu itiraf etti, cezadan ucu ucuna yırttı! "Kurtuldum, gördün mü?"

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Alkollü olduğunu itiraf etti, cezadan ucu ucuna yırttı!

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan otomobil sürücüsü U.A., yasal sınırın 0.03 promil altında kalarak 0.47 promil alkollü çıktı. Cezadan ucu ucuna kurtulan U.A. sonucun ardından ekiplere teşekkür ederek "Kurtuldum, gördün mü?" dedi.

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Melikgazi ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan otomobil sürücüsü U.A., yasal sınırın 0.03 promil altında kalarak 0.47 promil alkollü çıktı.

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, U.A. yönetimindeki otomobil durduruldu.

Alkollü olduğunu itiraf etti, cezadan ucu ucuna yırttı! "Kurtuldum, gördün mü?"
Başlık ResmiAlkollü olduğunu itiraf etti, cezadan ucu ucuna yırttı! "Kurtuldum, gördün mü?"

ALKOLLÜ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Araçtan iner inmez ekiplere alkollü olduğunu itiraf eden U.A.’nın yapılan kontrollerde yasal sınırın altında 0.47 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü olduğunu itiraf etti, cezadan ucu ucuna yırttı! "Kurtuldum, gördün mü?"
Başlık ResmiAlkollü olduğunu itiraf etti, cezadan ucu ucuna yırttı! "Kurtuldum, gördün mü?"

CEZADAN UCU UCUNA KURTULDU

Yasal sınırın 0.03 promil altında ceza yemekten kurtulan B.B. "Kurtuldum, gördün mü?" diyerek sevinç yaşadı. B.B., görevini yapan ekiplere teşekkür ederek, uygulamadan ayrıldı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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