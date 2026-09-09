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Maksat zengin olmak değil, zengin görünmek... Kiralık lüks sahte hayat

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Maksat zengin olmak değil, zengin görünmek... Kiralık lüks sahte hayat

Sosyal medyada milyonlarca kişinin özendiği şaşaalı hayatların önemli bir bölümü gerçeği yansıtmıyor. Fenomenlerin paylaştığı lüks otomobiller, villalar, tekneler çoğu zaman birkaç saatliğine kiralanan dekorlardan oluşuyor. Uzmanlar, sosyal medyada zenginliğin değil, zengin görünmenin pazarlandığını belirtiyor.

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Kaan Zenginli
KAAN ZENGİNLİ

Vanlı fenomen “Kara Haydar”ın gösterişli düğünüyle yeniden gündeme gelen sosyal medya zenginliği, aslında hızla büyüyen yeni bir sektörün kapısını araladı. Sosyal medyada lüks hayat videolarının artmasıyla birlikte, içerik üretimi için kiralık lüks hizmetleri sunan şirketler de yaygınlaştı. Birkaç saatlik çekim için lüks araç, villa, tekne, hatta koruma ekibi kiralanabiliyor.

Çekilen görüntüler ise milyonlarca kişiye gerçek bir hayat gibi sunuluyor. Sosyal medya içerik üreticilerine yönelik hizmet veren ajanslar ve prodüksiyon şirketleri, lüks hayat görüntülerini paket hâlinde sunabiliyor.

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Bu paketlerde lüks otomobil, villa veya malikâne, tekne, drone çekimi, profesyonel fotoğrafçı, video editörü ve koruma görüntüsü veren ekipler yer alabiliyor. Bir günlük çekimle onlarca içerik hazırlanıyor ve bu görüntüler haftalar boyunca sosyal medya hesaplarında kullanılabiliyor.

Maksat zengin olmak değil, zengin görünmek... Kiralık lüks sahte hayat
Başlık ResmiMaksat zengin olmak değil, zengin görünmek... Kiralık lüks sahte hayat

ZENGİN GÖRÜNMEK İÇİN

Lüks hayat görüntüsü, takipçi kazanmak, hesabın etkileşimini yükseltmek ve daha yüksek reklam ücretleri almak için kullanılan bir araç hâline geliyor. Özellikle canlı yayın yapan fenomenler için güçlü ve zengin bir karakter oluşturmak, izleyiciden daha fazla hediye ve destek alma stratejisinin parçası olabiliyor.

Bazı içerik üreticileri ise oluşturdukları “başarılı ve zengin insan” imajını daha sonra ürün, hizmet, danışmanlık veya başka ticari faaliyetlere yönlendirmek için kullanabiliyor. Sürekli sahte şatafatlı bir hayat algısına maruz kalanlar, bu hayatların normal olduğu algısına kapılabiliyor.

Maksat zengin olmak değil, zengin görünmek... Kiralık lüks sahte hayat
Başlık ResmiMaksat zengin olmak değil, zengin görünmek... Kiralık lüks sahte hayat

Özellikle gençlerde kolay yoldan zengin olma ve kısa sürede yüksek yaşam standardına ulaşma isteği güçlenebiliyor. Ortaya çıkan tablo, sosyal medyada yeni bir ekonomik modelin oluştuğunu gösteriyor. Artık yalnızca gerçek servet değil, servet görüntüsü de para kazandırıyor.

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KOLAY ZENGİNLİK HEVESİ

Sosyal medya uzmanı Serdar Keseli yeni olguyu “Altınlar, lüks araçlar, para desteleri ve gösterişli yaşam videoları milyonlarca kişiye ulaşıyor. Burada satılan şey gerçek hayat değil, dikkat çekmek için kurulmuş bir sahne. Gerçek yaşam ile içerik üretimi arasındaki sınır giderek silikleşiyor” diye yorumluyor.

Uzmanlara göre sahte lüks içerikler özellikle genç kullanıcılar üzerinde ciddi bir tüketim baskısı oluşturuyor. Sürekli pahalı otomobiller, altınlar ve milyonluk düğünler gören kullanıcılar, bu hayatların normal olduğu algısına kapılıyor. Bu da kolay yoldan zengin olma isteğini, gösteriş için harcama yapmayı ve borçlanarak lüks görünmeye çalışmayı artırıyor.

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