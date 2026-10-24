İdeal denge!

Merkez Mankası, brent petrol 112 dolara ve 5 yıllık risk primi 252 seviyesine çıkmasına rağmen neden politika faizini yüzde 37’den yüzde 36’ya indirdi? Bankanın bu adımı atmasının arkasında hem kurumun resmî gerekçeleri hem de piyasa dinamikleri var. Aylık dalgalanmalar yaşansa da öncü göstergeler enflasyondaki düşüş eğilimini (dezenflasyon sürecini) teyit ediyor.

Yurt içi piyasalarda tüketim ve iç talep zayıf seyrediyor, bu durum ekonomik faaliyeti yavaşlatarak enflasyonist baskıyı hafifletiyor. Banka, karar metninde brent petrol ve enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir risk oluşturduğunu kabul ediyor. Bu karar, piyasa için büyük bir sürpriz olmadı. Citi, JPMorgan ve Morgan Stanley gibi uluslararası devlerin de dâhil olduğu piyasa konsensüsü zaten Merkez Bankası'ndan 100 baz puanlık bir indirim beklemekteydi. 9 ay aradan sonra gelen bu ikinci faiz indirimi, ekonomiyi resesyona sokmamak ve piyasadaki likidite sıkışıklığını rahatlatmak amacıyla atılan teknik bir adım olarak yorumlanıyor.

Banka yönetimi (Fatih Karahan başkanlığındaki PPK), tamamen kontrolsüz bir faiz indirim döngüsü yerine, verilere dayalı ve kademeli bir gevşeme politikası izlediğini, enflasyonda kalıcı bir bozulma görülmesi hâlinde sıkılaştırma yapabileceğini belirterek kurumsal bağımsızlık vurgusu yapıyor. Merkez Bankası’nın faiz kararlarını alırken aceleci davranmayacağını ve tamamen ekonomik verilere göre hareket edeceğini belirtiyor...

Özetle "Faiz kararlarının ne zaman ve ne kadar (büyük/küçük) yapılacağına peşinen söz verilemiyor; her toplantıda o günkü güncel enflasyon verilerine bakılarak son derece dikkatli bir şekilde karar verilecek" deniyor.

İfadenin ardındaki 3 temel mesaj şudur: Faiz indirim ya da artırımlarının miktarı ve ne zaman başlayacağı önceden ilan edilmiş sabit bir takvime bağlı değildir. Kararlar, her ay yapılan Para Politikası Kurulu Toplantısında, o anki güncel enflasyon oranlarına ve beklentilerine bakılarak anlık olarak verilecek (Veriye dayalı yaklaşım). Risk almadan, ekonomi piyasalarını sarsmayacak şekilde son derece temkinli, yavaş ve dikkatli hareket edilecek.

Faiz indirimi Türk ekonomisinde geniş çaplı bir zincirleme etki sağlayacak... Politika faizindeki düşüş, bankaların fonlama maliyetlerini azaltacağından ticari kredi, ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarına indirim olarak yansıyacak. Şirketlerin finansmana erişimi kolaylaşacak ve işletme sermayesi ile yeni yatırım maliyetleri düşecektir. Bu durum, iç talebi ve ekonomik büyümeyi destekleyici bir rol oynayacak. Ancak faiz indiriminin ardından yabancı yatırımcılar için Türk lirası cinsi varlıkların sunduğu getiri marjı (carry trade avantajı) daralacak. Bu o kadar önemli değil. Zira gelen sıcak paranın piyasalara etkisi çok zayıf.

Peki kararın arkasındaki muhtemel motivasyon nedir? Ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası bu kararı alırken genellikle makro ihtiyati tedbirlerle (kredi sınırlamaları, likidite sıkılaştırması) piyasayı kontrol edebileceğini varsaydı. Temel amaç, yüksek enerji maliyetleri altında zorlanan reel sektörü, üretimi ve istihdamı ucuz kredi imkânlarıyla destekleyerek ekonomik büyümeyi korumak.

Özetle; Bu 100 baz puanlık indirim, ekonomide çarkların daha rahat dönmesi ve iç talebin toparlanması ile büyümeye pozitif bir katkı sunacak. Böylece üretim kapasitesi artacak, millî gelir ile hayat standardı yükselecek. Merkez Bankası faizi erken indirirse enflasyon tekrar fırlayabilir; çok geç indirirse ekonomiyi durgunluğa (resesyona) sokabilir. Banka rasyonel zamanlama ile enflasyonun kalıcı olarak düştüğünden emin olduğu için en ideal dengede adım atmıştır.

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