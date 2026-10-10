Kaybederek öğrenmek!

Türkiye eylül ayında yaşanan fon krizinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlk etapta 43 bin yatırımcının paraları hesaplarına yatırıldı. Ancak eğer ekonomi yönetimi ve SPK, manipülasyonu ilk fark ettikleri dönem olan Ekim/Kasım 2025'te sisteme radikal bir müdahalede bulunsaydı, mağduriyet ve finansal zarar çok daha az olacaktı. Zamanında adım atılmaması nedeniyle manipülatif fonların hacmi yapay bir şekilde büyümeye devam etti ve kriz 20 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşarak 455 bin yatırımcıyı doğrudan etkiledi.

Kasım 2025'te söz konusu 131 fondaki toplam varlık 297 milyar TL seviyesindeydi. Krizin patladığı Eylül/Ekim 2026 dönemine gelindiğinde ise bu fonların büyüklüğü 822 milyar TL'ye ulaştı. Eğer 2025'in sonunda müdahale edilseydi, 20 milyar dolarlık toplam finansal kayıp mevcut zararın yaklaşık üçte biri seviyesinde 7 milyar dolar olacak, mağdur sayısı da 455 bin yerine 10 binde kalacaktı...

SPK panik olmasın diye fonlara Kasım 2025’te müdahale etmediğini söylüyor, oysa 9 ay sonraki müdahale paniğe değil tam bir yıkıma yol açtı! Fonların yüksek getiri vaadiyle şişirilmeye devam ettiği 11 aylık süreçte sisteme yüz binlerce yeni küçük yatırımcı dâhil oldu. Müdahale geciktikçe mağdur sayısı çığ gibi büyüdü.

Bugün gelinen noktada (Ekim 2026), tasfiye edilen 131 fondaki 455 bin yatırımcının mağduriyetini gidermek amacıyla devlet eliyle bir Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu ve küçük yatırımcılar ile para piyasası fonlarına öncelik verilerek ilk anapara ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı. Şu anda piyasalarda kaybolan güven krizinin sistemik şoka dönüşmemesi için bütün tedbirler alınıyor. İlk olarak uluslararası reyting kuruluşları Fitch ve Standard and Poor’s kriz izole kaldığı sürece kredi notu ve finansal sistem üzerinde kalıcı etkisini beklemediğini açıkladı. SPK koordinasyonunda, tasfiye edilen 17 fondaki yatırımcılara yönelik ilk ödemelerin 8 Ekim 2026 itibarıyla başlaması piyasadaki akut nakit sıkışıklığını ve panik havasını dağıtmak adına ilk olumlu adım atıldı.

Yarım milyona yakın yatırımcının tamamına paralarının sorunsuz iade edilmesi güvenin tabana yayılmasını sağlayacak sistem kuruldu. Piyasada manipülasyonu engellemek, yatırımcıyı korumak ve krizlerin büyümesini önlemek amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nda köklü sistemsel değişiklikler yapılacak. Manipülatörlere karşı yasal yaptırımların artırılması kurumsal güveni yeniden tesis edecek.

Fon krizi döviz piyasasını patlatacak bir tetikleyici olmasa da hane halkı servetinde meydana getirdiği kayıplar nedeniyle ekonomik büyüme üzerinde ek bir soğutucu etki (tüketim talebinde) düşüşe yol açacak.

Özetle; devletin tasfiye ödemelerini hızlıca finanse etmesi ve denetimi artırmasıyla güven krizi 2027'ye girmeden kontrol altına alınacak, döviz ve faiz dengesi ise Merkez Bankası'nın sıkı para politikası kalkanı sayesinde büyük bir kırılma yaşamadan bu süreci atlatacak...

Olan oldu, testi kırıldı, yatırımcı mevduat sigortası ve mevduat garantisi olmayan fonlara para yatırarak hayatının en büyük hatasını yaptı.

Son söz: Kaybederek kazanmayı öğrenecekler...

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