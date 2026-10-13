Yatırımcıya tam koruma

Borsa İstanbul’da güven ortamını pekiştirmek ve küçük yatırımcının haklarını güvence altına almak amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu’nda devrim niteliğinde adımlar atılıyor.

Artık piyasa dolandırıcılığı, içeriden bilgi sızdırma (insider trading) ve piyasa bozucu eylemler tamamen ortadan kalkacak, buna yeltenenler çok ağır cezalara çarptırılacak.

Yatırımcı Risk Takip Sistemi finansal mimarideki sistemik açıkları kapatarak piyasa şeffaflığını arttıracak, çok kritik bir erken uyarı kalkanı olacak.

Son dönemde yaşanan fon krizleri ve piyasa manipülasyonlarının ardından bozulan güven ortamı teknik izleme sistemi, caydırıcı cezalar ve sıkı denetim mekanizmalarının eş zamanlı işlemesiyle önlenecek.

Biliyorsunuz Eylül 2026'da SPK'nın 131 fonu tasfiye sürecine sokmasıyla derinleşen güven krizi, yatırımcıların mevduat gibi güvenli limanlara kaçmasına sebep oldu...

Yeni kurulacak Yatırımcı Risk Merkezi ve Yatırımcı Risk Takip Sistemi ile bir yatırımcının farklı aracı kurumlardaki tüm riskleri tek bir havuzda birleştiriliyor.

Artık kredili işlemler, açığa satış ve ödünç hisse kullanımındaki aşırı yoğunlaşmalar; sorun büyümeden tespit edilecek...

Sistem, "zincirleme temerrüt" risklerini önleyeceği için piyasa mekanizmasının çökmesini engelleyecek...

Yatırımcıların borçla ve yüksek riskle işlem yapma kapasitelerinin sınırlanması spekülatif köpükleri ortadan kaldıracak.

Suni fiyat hareketleri ve tahta oyunları erken uyarı sinyalleriyle engelleneceği için hisselerde ani çöküş ya da sert yükseliş yaşanmayacak.

Aracı kurumların sermaye yeterlilikleri ve kredi limit yönetimleri merkez tarafından anlık izleneceği için kurum iflasları önlenecek.

Yabancı kurumsal sermaye (özellikle uzun vadeli fonlar), sadece yüksek getiriye değil, riskin öngörülebilirliğine ve yasal altyapının şeffaflığına bakar. [Batı pazarlarında uygulanan risk izleme modellerine benzer bu yapının kurulması, yabancı kurumların BIST'e yönelik algısını pozitif etkiler.]

Özetle; Yatırımcı Risk Takip Sistemi, piyasadaki yangını söndürmek ve sistemi disipline etmek için mükemmel bir altyapı adımıdır.

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