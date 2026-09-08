Sosyal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sosyal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Vanlı iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan hakkında, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya platformlarında yapılan bir paylaşımla bağlantılı olarak Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, hakkında 25 olay kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan, 8 Eylül günü saat 03.00 sıralarında Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürülen Tançalan'ın burada ve savcılıkta ifadesi alındı.

İfadesinin ardından 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan adliyeye sevk edilen Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düğün takıları gündem olmuştu! 'Vanlı Kara Haydar' tutuklandı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası