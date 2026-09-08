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Düğün takıları gündem olmuştu! 'Vanlı Kara Haydar' tutuklandı

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Düğün takıları gündem olmuştu! 'Vanlı Kara Haydar' tutuklandı

Sosyal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Sosyal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Vanlı iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan hakkında, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya platformlarında yapılan bir paylaşımla bağlantılı olarak Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, hakkında 25 olay kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan, 8 Eylül günü saat 03.00 sıralarında Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürülen Tançalan'ın burada ve savcılıkta ifadesi alındı.

İfadesinin ardından 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan adliyeye sevk edilen Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düğün takıları gündem olmuştu! 'Vanlı Kara Haydar' tutuklandı
Başlık ResmiDüğün takıları gündem olmuştu! 'Vanlı Kara Haydar' tutuklandı
Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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