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Türkiye'den PISA 2025'te büyük başarı! Erdoğan tebrik etti

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Türkiye'den PISA 2025'te büyük başarı! Erdoğan tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin PISA 2025 sonuçlarında OECD ülkeleri arasında üç farklı alanda puanını en fazla artıran ülke olduğunu belirterek, başarıda emeği geçen eğitim camiasını tebrik etti.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin PISA 2025 sonuçlarındaki performansına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan, Türkiye'nin PISA 2025'te üç farklı alanda OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke olduğunu belirtti.

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Bu başarının eğitime verilen önemin bir sonucu olduğunu ifade eden Erdoğan, elde edilen sonuçta emeği bulunan öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve eğitim camiasının tamamını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleceğin teminatı olan çocukların daha nitelikli, özgüvenli ve donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"Türkiye, PISA 2025’te üç farklı alanda OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu.

Eğitime verdiğimiz önemin bir sonucu olan bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiamızın tamamını tebrik ediyorum.

Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha nitelikli, daha öz güvenli, daha donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz."

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