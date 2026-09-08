Haysiyet dizisinin oyuncu kadrosunun açıklamasıyla birlikte gündeme gelen isimlerden biri de Merih Öztürk oldu. Statüye değil samimiyete, gösterişe değil gerçeğe değer veren bir kadın olan Simay karakterini canlandıracak olan Merih Öztürk'ün hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Haysiyet dizisinin Simay'ı Merih Öztürk kimdir?

28 Aralık 1999 tarihinde Düzce'de Abhaz olan Düzce'li bir baba ile Arhavi'li bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. 6 yaşından itibaren oyunculukla ilgilendi ve TV programlarına katılarak çocuk oyunculuk yaptı.2018 Best Model of Turkey yarışmasında 18 yaşında Türkiye 3.’sü seçildi.

İngiltere’de yayınlanan Liverpool Victoria reklamında yer aldı. Ardından Alper Çağlar’ın yapımcılığını üstlendiği BluTV'de yayınlanan Börü 2039 adlı bilimkurgu dizisinde Güney karakterini canlandırdı. Daha sonra, 2022-2023 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Selahattin Sancaklı ve Serdar Akar’ın yönetmenliğini yaptığı "Balkan Ninnisi" adlı dizide kendisinin ilk başrolü olan Jovanka karakterini üstlenerek adından söz ettirdi. 2023 yılında Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) reklamında Boran Kuzum ile partnerliği paylaştı. Merih Öztürk Başım Belada (2023) dizisinde ’’Leyla’’ ve 2024 yılında TRT 1’de yayınlanan Kara Ağaç Destanı dizisinde "Gülnaz"’ adlı başrol karakterlerini canlandırarak popülaritesini artırdı.

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