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Dünya

Türkiye'den Karadeniz'de kritik diplomasi! Rusya'dan tahıl anlaşmasına ret, gübrede Ankara'ya özel adım

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Türkiye'den Karadeniz'de kritik diplomasi! Rusya'dan tahıl anlaşmasına ret, gübrede Ankara'ya özel adım
Fotoğraf Başlığı Türkiye Karadenizde devrede! Rusya kritik talebi açıkladı

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'deki ticarete etkisini azaltmak için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Lavrov, Ukrayna'nın Türkiye üzerinden gemilere yönelik saldırıların durdurulmasını istediğini açıklarken Moskova, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden başlatılmasına kapıyı kapattı. Aynı gün Rusya'nın Türkiye'ye gübre ihracatındaki bazı kısıtlamaları kaldıracak anlaşmaya hazırlandığı da iddia edildi.

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Karadeniz'de tahıl sevkiyatlarını etkileyen saldırılar ve savaşın küresel gıda piyasalarındaki etkisi yeniden gündemin ilk sıralarına çıktı.

Bloomberg'e göre savaşın uzayacağı ve Karadeniz'deki sevkiyat sorunlarının devam edeceği endişesiyle Chicago'da buğday vadeli işlemleri yüzde 3,1'e kadar yükseldi.

Türkiye ise hem Karadeniz'deki saldırıların durdurulması hem de Moskova-Kiev hattındaki görüşmelerin sürdürülmesi için yeniden devrede.

Türkiye'den Karadeniz'de kritik diplomasi! Rusya'dan tahıl anlaşmasına ret, gübrede Ankara'ya özel adım
Başlık ResmiTürkiye'den Karadeniz'de kritik diplomasi! Rusya'dan tahıl anlaşmasına ret, gübrede Ankara'ya özel adım

LAVROV AÇIKLADI! "UKRAYNA TÜRKİYE'DEN TALEPTE BULUNDU"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'nın Türkiye'den Karadeniz'de sivil yük taşıyan gemilere yönelik saldırıların karşılıklı olarak durdurulmasını öngören bir moratoryum için girişimde bulunmasını istediğini söyledi.

Türkiye'den Karadeniz'de kritik diplomasi! Rusya'dan tahıl anlaşmasına ret, gübrede Ankara'ya özel adım
Başlık ResmiTürkiye'den Karadeniz'de kritik diplomasi! Rusya'dan tahıl anlaşmasına ret, gübrede Ankara'ya özel adım

Lavrov, "Onlar Türkleri, Karadeniz'de sivil mal taşıyan gemilere yönelik saldırılara ilişkin bir Rus-Ukrayna moratoryumu getirilmesi için ikna ettiler. Bunu denetlemek imkansız" dedi.

Moskova'nın söz konusu öneriye sıcak bakmadığını açıklayan Lavrov, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılmasını da reddetti.

Türkiye'den Karadeniz'de kritik diplomasi! Rusya'dan tahıl anlaşmasına ret, gübrede Ankara'ya özel adım
Başlık ResmiTürkiye'den Karadeniz'de kritik diplomasi! Rusya'dan tahıl anlaşmasına ret, gübrede Ankara'ya özel adım

MOSKOVA TAHIL ANLAŞMASINA KAPIYI KAPATTI

Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin arabuluculuğunda 2022'de İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi'ni hatırlatan Lavrov, Kiev'in anlaşmayı suistimal ettiğini öne sürdü.

Lavrov, "Şu anda girişimi yeniden canlandırmaya çalışıyorlar. Bu tamamen kabul edilemez ve gerçek dışıdır" ifadelerini kullandı. Rus Bakan ayrıca Ukrayna'nın sivil gemilerle zaman zaman silah taşıdığını iddia etti.

Rusya, Rus tarım ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına erişimine ilişkin taleplerinin karşılanmadığını gerekçe göstererek Temmuz 2023'te tahıl anlaşmasından çekilmişti.

ZELENSKİY TÜRKİYE'Yİ YENİDEN İŞARET ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise tahıl ve enerji başlıklarında karşılıklı adım atılması halinde uzlaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Zelensky, "Tahıl ve enerji, Ukrayna ve Rusya için, aynı zamanda tüm dünya için önemli ve hassas konular. Burada bir uzlaşmaya varmaya hazırız. Ancak hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın ilerleme kaydetmesi önemlidir" dedi.

Yeni bir üçlü görüşmenin gündemde olduğunu söyleyen Zelensky, Türkiye'yi muhtemel ev sahiplerinden biri olarak gösterdi:

"Bence üçlü bir formata doğru ilerliyoruz. Bir sonraki üçlü toplantı BAE, İsviçre, Türkiye veya başka bir ülkede yapılabilir."

RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE GÜBREDE ÖZEL ADIM

Karadeniz'deki diplomasi sürerken Ankara-Moskova hattında tarım ticaretine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bloomberg'ün Tarım ve Orman Bakanlığına dayandırdığı habere göre Rusya, Türkiye'ye azotlu ve fosforlu gübreler ile amonyak ihracatındaki bazı kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanıyor.

Mutabakatın Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı ile Rus mevkidaşı Borovoy tarafından Moskova'da imzalanması planlanıyor.

Anlaşmayla Türkiye'nin, İran savaşı sonrasında Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan ticarette yaşanan aksaklıkların gübre tedarikine etkisini Rusya'dan yapılacak sevkiyatlarla azaltması hedefleniyor.

BUĞDAY FİYATLARI SIÇRADI

Karadeniz'deki gelişmeler küresel piyasalara da yansıdı. Bloomberg, Rusya-Ukrayna savaşında hızlı bir çözüm beklentisinin zayıflaması ve tahıl sevkiyatındaki kesintilerin devam edeceği endişesiyle buğday vadeli işlemlerinin yüzde 3,1'e kadar yükseldiğini yazdı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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