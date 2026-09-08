Galatasaray'ın Sporting planı: Okan Buruk'un Osimhen'siz ilk 11 kararı

Galatasaray, 2026-2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi yolculuğuna Portekiz'de başlıyor. Teknik patron Okan Buruk, 9 Eylül Çarşamba akşamı Victor Osimhen'in sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceği Sporting müsabakasında 2 seçenek üzerinde duruyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçında 9 Eylül Çarşamba günü TSİ 22.00'de Sporting Lizbon'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Portekiz ekibine karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk, önemli eksiğe rağmen takımına güveniyor.

OSIMHEN YERİNE 2 ADAY VAR

Devler Ligi'nde geçtiğimiz sezon son 16 takım arasına kalan Galatasaray, zorlu deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Sözcü'de yer alan habere göre; Osimhen'in yokluğunda hücum hattında fazla alternatifi bulunmayan Buruk, Barış Alper Yılmaz ile Deniz Gül seçeneklerinden birini kullanacak. Maç eksiği olan Portekizli futbolcu Rafael Leao'nun da, deneyimli hocanın forvet planları arasında bulunduğu aktarıldı.

Galatasaray, Deniz Gül'ü Porto'dan 10 milyon euro bonservis transfer etti.

SAVUNMA YERİNE CESUR FUTBOL

Sporting Lizbon, Portekiz Ligi'nde 4'te 4 yaparak Galatasaray maçı öncesinde ivme yakaladı. Okan Buruk'un, zorlu deplasmanda savunma ağırlıklı bir oyun yerine cesur futbol ortaya koyarak puan alabileceğine inandığı ifade edildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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