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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor: İlk hafta programı

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Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor: İlk hafta programı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunun ilk haftasında 18 maç oynanacak. Turnuvadaki temsilcilerinden Galatasaray, 9 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. Fenerbahçe ise 10 Ağustos Perşembe günü sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer aldığı 36 takımın mücadele edeceği sezonda; 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

Türk futbolu, Şampiyonlar Ligi'nde 19 yıl aradan sonra iki takımla temsil edilecek.
Başlık ResmiTürk futbolu, Şampiyonlar Ligi'nde 19 yıl aradan sonra iki takımla temsil edilecek.

NEPAL'DEKİ FELAKET İÇİN SAYGI DURUŞU

Devler Ligi'ndeki maçlar öncesinde 26 Ağustos'ta Nepal'de yaşanan sel felaketinden etkilenenler için saygı duruşunda bulunulacak ve "Yalnız değilsin Nepal" yazılı pankart açılacak.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yaptığı açıklamada, "Tüm Avrupa futbol ailesi, bu haftaki maçlardan önce Nepal halkına en derin taziyelerimizi ve desteğimizi sunmak üzere bir arada duracak. Bu trajedi ve sonrasındaki süreçte kendilerine güç ve dayanıklılık diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın programı (TSİ) şöyle:

8 Eylül Salı
19.45 AEK (Yunanistan) - LASK (Avusturya)
19.45 Club Brugge (Belçika) - Aston Villa (İngiltere)
22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Villarreal (İspanya)
22.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)
22.00 Porto (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)
22.00 Lille (Fransa) - Real Betis (İspanya)

9 Eylül Çarşamba
19.45 Barcelona (İspanya) - Feyenoord (Hollanda)
19.45 Stuttgart (Almanya) - Viking (Norveç)
22.00 Napoli (İtalya) - Arsenal (İngiltere)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)
22.00 Sporting (Portekiz) - Galatasaray
22.00 Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

10 Eylül Perşembe
19.45 Fenerbahçe - Roma (İtalya)
19.45 PSV (Hollanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.00 Slavia Prag (Çekya) - Lens (Fransa)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Sabah (Azerbaycan)
22.00 Bayern Münih (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç)
22.00 Como (İtalya) - Leipzig (Almanya)

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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