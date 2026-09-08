80'ler geri döndü! Yeni bir yapay zeka trendi, insanların mevcut fotoğraflarını başka bir on yıla aitmiş gibi görünen retro portrelere dönüştürmelerine imklan tanıyor. Peki, yapay zeka ile 80'ler akımı fotoğrafı nasıl yapılır?

Instagram 80'ler trendi, sosyal medyada hızla viral bir sansasyon haline geldi ve modern portrelerini nostaljik bir estetikle yeniden hayal etmek isteyen kullanıcıları büyüledi. Gelişmiş yapay zeka araçlarını kullanarak, bireyler modern döneme ait fotoğrafları ikonik 1980'lerde çekilmiş gibi görünen anlık görüntülere dönüştürebiliyor. önemin giyim, saç ve fotoğraf tarzını günümüze taşıyan bu akıma katılan kullanıcılar, nostaljik görünümlerini sosyal medyada paylaşıyor. İşte adım adım 80'ler akımı fotoğrafı nasıl yapılır?



Binlerce insanı 80'lere götürdü! Yapay zeka ile 80'ler akımı fotoğrafı nasıl yapılır?

80'LER AKIMINA KATILIM NASIL SAĞLANIR?

Öncelikle kendinizin net bir fotoğrafını seçin. Önden veya hafif açılı bir portre en iyi sonucu verir. Yüzünüzün görünür olduğundan ve kapatılmadığından emin olun. Yapay zeka uygulamasını açın ve dönüştürmek istediğiniz fotoğrafı yükleyin.

Fotoğraf eklemek için mesaj bölümündeki fotoğraf veya dosya ekleme seçeneğini kullanabilirsiniz. "+" simgesi üzerinden seçtiğiniz görseli sisteme yükleyebilirsiniz.

Kullandığınız yapay zeka uygulamasına promt yazın."1980’lerde yaşasaydım nasıl görünürdüm? Bu fotoğrafımı 80’ler tarzında yeniden oluştur." şeklinde komut verin.

Sadece “80’lere dönüştür” demek yerine nasıl bir görüntü istediğinizi detaylandırmanız ortaya çıkan sonucun kontrolünü artırabilir.

Örneğin şu komut kullanılabilir:

"Bu fotoğrafımı 1980'lerin ortalarında bir fotoğraf stüdyosunda çekilmiş gibi yeniden oluştur. Yüzümü ve kimliğimi koru. 80'lere uygun saç modeli, kıyafet ve aksesuarlar kullan. Eski analog fotoğraf görünümü, hafif film grenleri ve döneme uygun stüdyo arka planı ekle."



Binlerce insanı 80'lere götürdü! Yapay zeka ile 80'ler akımı fotoğrafı nasıl yapılır?

1980'LER MODASI NASILDI?

1980’ler estetiğinin karakteristik özellikleri arasında hacimli saçlar, kot giysiler, omuz vatkalı ceketler, pastel veya neon tonlar ve stüdyo fotoğrafçılığına özgü fonların öne çıktığı belirtiliyor. 1980'lerde, "güçlü giyim"e de ilham veren omuz vatkaları, kariyer odaklı kadınların artan sayısı arasında yaygınlaştı. Fuşya, elektrik mavisi, yeşil ve sarı gibi göz alıcı tonlar günlük giyimde ve spor kıyafetlerde çok popülerdi. Aerobik çılgınlığının etkisiyle renkli taytlar, tayt üstü bol kazaklar ve buruşuk çoraplar günlük hayata girdi.

1980'lerde saçlar genellikle büyük, kıvırcık, kabarık ve yoğun bir şekilde şekillendirilmişti. Dynasty gibi televizyon dizileri, yüksek hacimli kabarık saç modelini ve onunla ilişkilendirilen göz alıcı imajı popülerleştirmeye yardımcı oldu.



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