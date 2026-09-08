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Ekonomi

Trump'tan petrol için dikkat çeken tahmin: Benzin 2 doların altına inecek

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Trump'tan petrol için dikkat çeken tahmin: Benzin 2 doların altına inecek

Trump, İran'a karşı savaşın ABD'nin zaferiyle sonuçlanması durumunda petrol fiyatlarında hızlı ve sert bir gerileme yaşanacağını öne sürdü. Benzinin galon fiyatının önce 3 dolara, ardından 2 doların altına düşeceğini savunan Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını da yineledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden çatışmaların enerji fiyatları üzerindeki etkisine ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu. Trump, çatışmanın ABD lehine sonuçlanmasının ardından petrol fiyatlarının hızla gerileyeceğini, bunun ABD'deki benzin fiyatlarına da yansıyacağını ileri sürdü.

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Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, “İran’la savaşı kazandığımızda, petrol fiyatları da diğer her şey gibi (ama daha da fazla!) ani bir düşüş yaşayacak. Galon başına üç dolar, ancak nihayetinde galon başına iki doların altına inecek. Her şey çok hızlı gerçekleşecek ve İran asla nükleer silaha sahip olamayacak” ifadelerini kullandı.

ABD genelinde sürücülerin ödediği ortalama benzin fiyatı yaklaşık 4,15 dolar seviyesinde bulunuyor. Trump'ın dile getirdiği 2 doların altındaki seviye, mevcut ulusal ortalamaya kıyasla yüzde 50'yi aşan bir düşüşe işaret ediyor.

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PETROL FİYATLARI 100 DOLAR SINIRINDA

Trump'ın fiyatlarda sert düşüş öngörüsü, küresel petrol piyasasında yüksek seyrin devam ettiği bir dönemde geldi.

Son bir buçuk haftada çatışmaların yeniden şiddetlenmesiyle petrol fiyatları pazartesi günü bir aydan uzun sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Ham petrolün varil fiyatı 100 dolar sınırına yaklaşırken, ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları fiyat hareketlerinde belirleyici olmaya devam etti.

BENZİNDE 2 DOLARIN ALTI EN SON COVİD’DE GÖRÜLDÜ

ABD'de benzinin ulusal ortalama fiyatının galon başına 2 doların altına indiği son dönem Covid-19 salgını sırasında yaşandı.

Kapanmalar nedeniyle kara yolu trafiğinin ve seyahatlerin sert biçimde azalması, küresel petrol talebinde büyük bir düşüşe neden olmuştu. Aynı dönemde ham petrol fiyatlarının varil başına 20 dolar seviyelerine kadar gerilemesi, ABD'deki benzin fiyatlarını da aşağı çekmişti.

Metinde özellikle “Trump 2 doların altını işaret etti” başlığını güçlü buluyorum; hem açıklamanın haber değerini doğrudan veriyor hem de iddiayı Trump’a atfederek kesinleşmiş bir fiyat beklentisi gibi sunmuyor.

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Editör : GÜNCE NUR İNCE
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