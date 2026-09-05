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Dünya

İran'ın petrol damarında saldırı! Hark Adası açıklarında tanker 4 füzeyle vuruldu

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İran'ın petrol damarında saldırı! Hark Adası açıklarında tanker 4 füzeyle vuruldu

İran ile ABD arasındaki savaşta gözler Basra Körfezi'nin en kritik noktalarından Hark Adası'na çevrildi. İran merkezli Khabar Fouri, Hark Adası açıklarında bulunan bir petrol tankerinin 4 ABD füzesiyle vurulduğunu öne sürdü.

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İran ile ABD arasındaki savaşta gerilim Basra Körfezi'ndeki petrol sevkiyatına sıçradı. İran medyası, ülkenin petrol ihracatında hayati öneme sahip Hark Adası açıklarında seyreden bir İran tankerinin 4 ABD füzesiyle vurulduğunu paylaştı.

İran merkezli Khabar Fouri, Hark Adası açıklarında bulunan bir petrol tankerinin 4 ABD füzesiyle vurulduğunu öne sürdü.

Saldırının ardından tankerin tahliye edildiği bildirilirken, gemide can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Günlük 7 milyon varil kapasitesine sahip ada, İran'ın petrol ihracatının yüzde 90'ını karşılıyor.
Başlık ResmiGünlük 7 milyon varil kapasitesine sahip ada, İran'ın petrol ihracatının yüzde 90'ını karşılıyor.

İRAN PETROLÜNÜN KALBİ HARK ADASI

Basra Körfezi'nde bulunan Hark Adası, İran'ın petrol ihracatının ana merkezlerinden biri konumunda.

Paylaşılan bilgilere göre İran'ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ı Hark Adası üzerinden işleniyor.

İran'ın petrol damarında saldırı! Hark Adası açıklarında tanker 4 füzeyle vuruldu
Başlık Resmiİran'ın petrol damarında saldırı! Hark Adası açıklarında tanker 4 füzeyle vuruldu

NEDEN HARK ADASI?

Basra Körfezi kıyısından 25 kilometre açıkta bulunan 20 kilometrekarelik Hark Adası, İran için bir adadan çok daha fazlasını ifade etmekte. Ülkenin ihraç ettiği ham petrolün yaklaşık %90'ı bu bölgeden dünyaya pazarlanıyor. Günlük 7 milyon varil yükleme kapasitesine sahip olan terminalin devre dışı bırakılması veya ABD kontrolüne geçmesi, İran hükümet bütçesinin %40'ını oluşturan petrol gelirlerinin tamamen kesilmesi anlamına gelebilir.

ABD ADAYI NASIL ELE GEÇİREBİLİR?

ABD ordusunun bölgeye yığdığı muazzam askeri güçle böyle bir operasyonu teorik olarak gerçekleştirme kabiliyeti bulunuyor ancak bu hamle sonu gelmez askeri, ekonomik ve lojistik riskleri de beraberinde barındırıyor.

Pentagon, bölgeye 5 bin deniz piyadesi ve ordu elitlerinden oluşan 82. Hava İndirme Tümeni’nden yaklaşık 2 bin paraşütçü birliği konuşlandırarak operasyon spekülasyonlarını körüklemişti.

Teorik olarak 82. Hava İndirme Tümeni'ne bağlı paraşütçüler, gece karanlığından yararlanarak adadaki kilit komuta merkezlerini, radar hatlarını ve uçaksavar mevzilerini ele geçirmek için havadan dikey indirme yapabilme kabiliyetine sahip. Eş zamanlı olarak ABD Deniz Piyadeleri de Osprey tiltrotor dikey iniş-kalkış uçakları ve hava yastıklı çıkarma araçları (LCAC) taşıyan amfibi hücum gemileriyle adanın kıyı şeridine çıkarma operasyonu düzenleyebilir.

ABD’nin teknolojik ve lojistik üstünlüğüyle adayı ele geçirmesinin muhtemel olduğu söylense de asıl sorun operasyon başladığı an devreye girecek.

Çıkarma gemilerinin önce İran’ın tam kontrolündeki Hürmüz Boğazı’ndan geçmesi gerekiyor ve körfez boyunca konuşlu binlerce gizli İran intihar İHA'sı ile gemisavar füze bataryaları bu unsurlar için açık birer tehdit oluşturuyor. Sahada ayrıca antipersonel mayın döşeli kıyılar Amerikan piyadelerine ağır kayıplar verdirebilir. İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın, ABD işgale kalkışırsa güçlerinin üzerlerine ateş yağdıracağı resti de boş bir tehdit olarak görülmüyor. Ada, İran ana karasına çok yakın olduğu için, ABD adayı alsa bile ana karadan füze ve topçu bataryalarıyla yapılacak kesintisiz bombardımanın gölgesinde adayı belirsiz bir süre elinde tutmak imkansız hale gelebilir.

KARADENİZ'DEKİ YILAN ADASI SENDROMU

Hark Adası'nın ele geçirilmesi halinde ABD'nin karşılaşacağı en büyük sorunlardan biri, adayı uzun süre elinde tutabilmek olacak. Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'nın Karadeniz'deki Yılan Adası'nı ele geçirdikten sonra Ukrayna ana karasından gelen yoğun füze ve topçu saldırıları nedeniyle geri çekilmek zorunda kalması, ABD'nin korku dolu senaryolarına tam bir örnek teşkil ediyor. O dönem adayı alan askeri güçler, ana karadan gelen sürekli füze ve topçu atışları nedeniyle ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalmıştı.

Benzer şekilde, İran ana karasından gelebilecek saldırılar Hark Adası'ndaki ABD varlığını zorlaştırabilir. Ayrıca İran topraklarında uzun süreli bir ABD askeri varlığının, Başkan Donald Trump'ın destekçileri de dahil olmak üzere Amerikan kamuoyunda tartışmalara yol açabilme ihtimali mevcut.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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