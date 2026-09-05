Galatasaray maçında penaltı ve kırmızı kart doğru mu? "İş işten geçti"

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Beş golün yanı sıra bir de kırmızı kartın çıktığı karşılaşmanın tartışmalı kararları, yayıncı kuruluşta ekranlara gelen "beIN Trio" programında masaya yatırıldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Başakşehir deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılılar, Gabriel Sara'nın 90'ıncı dakikada frikikten kaydettiği şık golle 3 puanın sahibi oldu. Eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Seçim Demirel, çok konuşulan penaltı ve kırmızı kart pozisyonlarını değerlendirdi.

Başakşehir oyuncusu Eldor Shomurodov, penaltı atışını gole çevirdi.

Dakika 63: Roland Sallai'nin, Fayzullayev'e müdahalesi sonrası Başakşehir lehine verilen penaltı kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Savunma oyuncusunun elleri kolları illegal şekilde hareket etmiyor. Futbol oyun kurallarının istediği şekilde hareket ediyor. Kolu çok fazla açılmamış, geriye doğru savurma hareketi yok. Kolla yüz kaçınılmaz şekilde buluşuyor, kontrolsüz hamle yok. Penaltı kararı verilmemesini çok daha doğru bulurdum.

Seçim Demirel: Hakem kontrolsüz hareket olarak değerlendirdi. Hakemin kararına saygı duyuyorum, desteklenebilir bir penaltı ama ben penaltı vermemesini daha doğru bulurdum.

Bülent Yıldırım: Devam ettirilmesini daha doğru bulurdum.

Galatasaray'ın galbiyet golü Gabirel Sara'dan geldi.

Dakika 79: Umut Bozok'un, rakip ceza alanında Rafael Leao'ya müdahalesi sonrası gördüğü kırmızı kart doğru mu?

Seçim Demirel: Zaten oyuncunun yüz ifadesi o kadar kendini ele veriyor ki, 'Evet, kırmızıyı aldım' diyor. Kırmızı kart kararı doğru. VAR'a bırakmadan karar verdiği için tebrik ediyorum.

Deniz Çoban: Bir kere hız var. O hızla gelip o hareketi yapıyor. Ayak çok yüksekten geliyor. Sadece temas olduktan sonra dizi büküyor ancak iş işten geçmiş. Şüphe görünmeyecek şekilde açık bir kart. Hakemi tebrik etmek lazım, sahada kırmızıyı verdi.

Bülent Yıldırım: Hız var, yoğunluk var, ayak tabanıyla bilek üstü bölgeye yapılan bir müdahale. Yüzde 100 doğru bir kırmızı kart. Hakemi tebrik ediyorum.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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