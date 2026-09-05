Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Galatasaray maçında penaltı ve kırmızı kart doğru mu? "İş işten geçti"

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Galatasaray maçında penaltı ve kırmızı kart doğru mu?

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Beş golün yanı sıra bir de kırmızı kartın çıktığı karşılaşmanın tartışmalı kararları, yayıncı kuruluşta ekranlara gelen "beIN Trio" programında masaya yatırıldı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Başakşehir deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılılar, Gabriel Sara'nın 90'ıncı dakikada frikikten kaydettiği şık golle 3 puanın sahibi oldu. Eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Seçim Demirel, çok konuşulan penaltı ve kırmızı kart pozisyonlarını değerlendirdi.

Başakşehir oyuncusu Eldor Shomurodov, penaltı atışını gole çevirdi.
Başlık ResmiBaşakşehir oyuncusu Eldor Shomurodov, penaltı atışını gole çevirdi.

Dakika 63: Roland Sallai'nin, Fayzullayev'e müdahalesi sonrası Başakşehir lehine verilen penaltı kararı doğru mu?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okan Buruk
SPOR

Okan Buruk'tan Fenerbahçe ve Talisca sözleri: "Bu yüzden gönderdiler"

Deniz Çoban: Savunma oyuncusunun elleri kolları illegal şekilde hareket etmiyor. Futbol oyun kurallarının istediği şekilde hareket ediyor. Kolu çok fazla açılmamış, geriye doğru savurma hareketi yok. Kolla yüz kaçınılmaz şekilde buluşuyor, kontrolsüz hamle yok. Penaltı kararı verilmemesini çok daha doğru bulurdum.

Seçim Demirel: Hakem kontrolsüz hareket olarak değerlendirdi. Hakemin kararına saygı duyuyorum, desteklenebilir bir penaltı ama ben penaltı vermemesini daha doğru bulurdum.

Bülent Yıldırım: Devam ettirilmesini daha doğru bulurdum.

Galatasaray'ın galbiyet golü Gabirel Sara'dan geldi.
Başlık ResmiGalatasaray'ın galbiyet golü Gabirel Sara'dan geldi.

Dakika 79: Umut Bozok'un, rakip ceza alanında Rafael Leao'ya müdahalesi sonrası gördüğü kırmızı kart doğru mu?

Seçim Demirel: Zaten oyuncunun yüz ifadesi o kadar kendini ele veriyor ki, 'Evet, kırmızıyı aldım' diyor. Kırmızı kart kararı doğru. VAR'a bırakmadan karar verdiği için tebrik ediyorum.

Deniz Çoban: Bir kere hız var. O hızla gelip o hareketi yapıyor. Ayak çok yüksekten geliyor. Sadece temas olduktan sonra dizi büküyor ancak iş işten geçmiş. Şüphe görünmeyecek şekilde açık bir kart. Hakemi tebrik etmek lazım, sahada kırmızıyı verdi.

Bülent Yıldırım: Hız var, yoğunluk var, ayak tabanıyla bilek üstü bölgeye yapılan bir müdahale. Yüzde 100 doğru bir kırmızı kart. Hakemi tebrik ediyorum.

ÖNERİLEN HABERLER
Başakşehir
SPOR

Başakşehir'de Nuri Şahin kırmızı kart gördü
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TAHLİYE KARARI VERİLDİ!
TAHLİYE KARARI VERİLDİ!
Kayıp yakınları itiraz edecek
ALINIR MI SATILIR MI?
ALINIR MI SATILIR MI?
Altın fiyatı 11 Eylül’e kilitlendi!
AMELİYATHANEDEKİ TEHLİKE
AMELİYATHANEDEKİ TEHLİKE
Jackson’ı zehirleyen ‘ilaç’la ölmüş!
ŞANTAJCI AVUKATLAR
ŞANTAJCI AVUKATLAR
Adaletin yüz karası hukuk bürolarına baskın
"İŞ İŞTEN GEÇTİ"
G.Saray maçında penaltı ve kırmızı kart doğru mu?
TRAFİK POLİSİ ŞEHİT OLDU!
TRAFİK POLİSİ ŞEHİT OLDU!
Aracın bağlanacağını öğrendi, dehşet saçtı
G.SARAY SERİYE BAĞLADI
G.SARAY SERİYE BAĞLADI
Başakşehir'de 5 gol ve 1 kırmızı kart
İSTANBUL'DA OTEL YANGINI!
İSTANBUL'DA OTEL YANGINI!
Çok sayıda müşteri yaralandı
TRUMP DÜĞMEYE BASTI
TRUMP DÜĞMEYE BASTI
Savaş sonrası Orta Doğu için yeni plan
KADIKÖY'DE DERBİ ATEŞİ
KADIKÖY'DE DERBİ ATEŞİ
Kartal ve Italiano'nun muhtemel 11'leri netleşti
CUMA İZNİNDE EMSAL KARAR
CUMA İZNİNDE EMSAL KARAR
5 yıllık uygulama iş şartı sayıldı
KAZALAR KRİZLERE DÖNÜŞMEDEN
KAZALAR KRİZLERE DÖNÜŞMEDEN
Musibetlerden ders çıkarmak önemli bir mesele
REKABET OLMAYINCA FİYAT ARTTI
REKABET OLMAYINCA FİYAT ARTTI
Kuralsız servisçi korsanı patlattı
TELEFONLAR SUSMADI!
TELEFONLAR SUSMADI!
Vatandaş akın etti, tek tek incelenecek
TOPLAM 5 MAÇ MEN
TOPLAM 5 MAÇ MEN
UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a şok ceza
GÖZLER ÜSKÜDAR'DA!
GÖZLER ÜSKÜDAR'DA!
CHP'li 4 isim AK Parti'ye geçti, dengeler değişti
"BU YÜZDEN GÖNDERDİLER"
Buruk'tan Fenerbahçe ve Talisca sözleri
İKİ BİNİ AŞKIN HESABA ENGEL!
İKİ BİNİ AŞKIN HESABA ENGEL!
Terör propagandasına geçit yok
AYNI KONUM, AYNI SAAT!
AYNI KONUM, AYNI SAAT!
Rojin Kabaiş soruşturmasında dikkat çeken ayrıntı
YENİ SALDIRI SİNYALİ
YENİ SALDIRI SİNYALİ
Trump yine Kazma Dağı’nı gösterdi!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Citroen Eylül ayı fiyat listesi belli oldu: Tüm modellere zam
Citroen Eylül ayı fiyat listesi belli oldu
Kaydet
Hyundai’den tartışılan gösterge paneli kararı: Ekstra ücret ödemeyen orta ekrana bakacak
Hyundai’den tartışılan gösterge paneli kararı: Ekstra ücret ödemeyen orta ekrana bakacak
Kaydet
Peugeot Eylül 2026 fiyat listesi açıklandı: Tüm modellere zam geldi
Peugeot Eylül 2026 fiyat listesi açıklandı: Tüm modellere zam geldi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.