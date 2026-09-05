Peugeot Eylül 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın e-208, 308, 408, 2008, e-2008, 3008, e-3008, 5008 ve e-5008 modellerinin güncel fiyatları açıklandı. İşte Peugeot'nun Eylül fiyatları.

Türkiye otomobil pazarının en popüler markalarından Peugeot, Eylül güncel fiyat listesini açıkladı. Markanın hatchback, sedan, SUV ve elektrikli modellerinden oluşan geniş ürün gamında yeni fiyatlar netleşirken, araç satın almayı planlayan tüketiciler de güncel rakamları yakından takip ediyor.

ELEKTRİKLİ E-208 FİYATLARI

Peugeot'nun tamamen elektrikli E-208 modeli, düşük enerji tüketimi ve sessiz sürüş deneyimiyle elektrikli otomobil arayan kullanıcıların takibinde. Peki e-208’in Eylül ayında zam gelen fiyatı ne kadar?

Model Fiyat (TL) E-208 GT 100kW 2.080.000

Peugeot Eylül 2026 fiyat listesi açıklandı: Tüm modellere zam geldi

PEUGEOT 308 EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ

Model Fiyat (TL) 308 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2.360.000 308 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2.695.000

Peugeot Eylül 2026 fiyat listesi açıklandı: Tüm modellere zam geldi

PEUGEOT 2008 EYLÜL AYI FİYATLARI

Model Ağustos Fiyatı (TL) 2008 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.353.000 2008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.632.000

TAMAMEN ELEKTRİKLİ PEUGEOT E-2008 AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

Model Fiyat (TL) E-2008 ALLURE 115kW 2.245.000 E-2008 GT 115kW 2.400.000

Peugeot’nin yeni 408 modelinde Eylül ayında uygulanan 315 bin TL’ye varan indirim uygulanıyor.

Model Fiyat (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.685.000 2.370.000 -315.000 Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Cam Tavan 2.802.000 Yeni 408 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.028.000 2.856.000 -172.000

Peugeot Eylül 2026 fiyat listesi açıklandı: Tüm modellere zam geldi

Peugeot 3008 Eylül ayı fiyat listesi

Model Fiyat (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.967.000 2.755.000 -212.000 3008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.390.000

TAMAMEN ELEKTRİKLİ PEUGEOT E-3008 EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ

Model Fiyat (TL) E-3008 Allure 157kW (210hp) 3.384.500 E-3008 GT 157kW (210hp) 3.585.000

PEUGEOT 5008 EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ

Model Fiyat (TL) Yeni 5008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.426.000 Yeni 5008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.750.000

TAMAMEN ELEKTRİKLİ PEUGEOT E-5008 EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ

Model Fiyat (TL) Yeni E-5008 Allure 157kW (210hp) 3.573.500 Yeni E-5008 GT 157kW (210hp) 3.717.000

PEUGEOT EYLÜL AYI KAMPANYALARI

E-208 için 300.000 TL'ye 12 ay için yüzde 0,99 faiz ya da 20.000 TL nakit indirimi.

2008 Allure modeli için 150.000 TL’ye 12 ay yüzde 2,99 faiz,

E-2008 modeli için 150.000 TL’ye 12 ay yüzde 2,99 faiz veya 20.000 TL nakit indirimi,

3008 modeli için 1.000.000 TL’ye 9 ay ve E-3008 için 6 ay yüzde 1,99 faiz,

5008 GT için 1.000.000 TL’ye 9 ay, E-5008 Allure modeli için 6 ay ve yüzde 1,99 faiz avantajı sunuluyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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