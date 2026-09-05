Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
T-Otomobil

Peugeot Eylül 2026 fiyat listesi açıklandı: Tüm modellere zam geldi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Peugeot Eylül 2026 fiyat listesi açıklandı: Tüm modellere zam geldi

Peugeot Eylül 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın e-208, 308, 408, 2008, e-2008, 3008, e-3008, 5008 ve e-5008 modellerinin güncel fiyatları açıklandı. İşte Peugeot'nun Eylül fiyatları.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Türkiye otomobil pazarının en popüler markalarından Peugeot, Eylül güncel fiyat listesini açıkladı. Markanın hatchback, sedan, SUV ve elektrikli modellerinden oluşan geniş ürün gamında yeni fiyatlar netleşirken, araç satın almayı planlayan tüketiciler de güncel rakamları yakından takip ediyor.

ELEKTRİKLİ E-208 FİYATLARI

Peugeot'nun tamamen elektrikli E-208 modeli, düşük enerji tüketimi ve sessiz sürüş deneyimiyle elektrikli otomobil arayan kullanıcıların takibinde. Peki e-208’in Eylül ayında zam gelen fiyatı ne kadar?

ModelFiyat (TL)
E-208 GT 100kW2.080.000
Peugeot Eylül 2026 fiyat listesi açıklandı: Tüm modellere zam geldi
Başlık ResmiPeugeot Eylül 2026 fiyat listesi açıklandı: Tüm modellere zam geldi

PEUGEOT 308 EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ

ModelFiyat (TL)
308 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT82.360.000
308 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT82.695.000
Peugeot Eylül 2026 fiyat listesi açıklandı: Tüm modellere zam geldi
Başlık ResmiPeugeot Eylül 2026 fiyat listesi açıklandı: Tüm modellere zam geldi

PEUGEOT 2008 EYLÜL AYI FİYATLARI

ModelAğustos Fiyatı (TL)
2008 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS62.353.000
2008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS62.632.000

TAMAMEN ELEKTRİKLİ PEUGEOT E-2008 AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ

ModelFiyat (TL)
E-2008 ALLURE 115kW2.245.000
E-2008 GT 115kW2.400.000

Peugeot’nin yeni 408 modelinde Eylül ayında uygulanan 315 bin TL’ye varan indirim uygulanıyor.

ModelFiyat (TL)Kampanyalı fiyat (TL)İndirim (TL)
Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS62.685.0002.370.000-315.000
Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Cam Tavan2.802.000
Yeni 408 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS63.028.0002.856.000-172.000
Peugeot Eylül 2026 fiyat listesi açıklandı: Tüm modellere zam geldi
Başlık ResmiPeugeot Eylül 2026 fiyat listesi açıklandı: Tüm modellere zam geldi

Peugeot 3008 Eylül ayı fiyat listesi

ModelFiyat (TL)Kampanyalı fiyat (TL)İndirim (TL)
3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS62.967.0002.755.000-212.000
3008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS63.390.000

TAMAMEN ELEKTRİKLİ PEUGEOT E-3008 EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ

ModelFiyat (TL)
E-3008 Allure 157kW (210hp)3.384.500
E-3008 GT 157kW (210hp)3.585.000

PEUGEOT 5008 EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ

ModelFiyat (TL)
Yeni 5008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS63.426.000
Yeni 5008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS63.750.000

TAMAMEN ELEKTRİKLİ PEUGEOT E-5008 EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ

ModelFiyat (TL)
Yeni E-5008 Allure 157kW (210hp)3.573.500
Yeni E-5008 GT 157kW (210hp)3.717.000

PEUGEOT EYLÜL AYI KAMPANYALARI

  • E-208 için 300.000 TL'ye 12 ay için yüzde 0,99 faiz ya da 20.000 TL nakit indirimi.
  • 2008 Allure modeli için 150.000 TL’ye 12 ay yüzde 2,99 faiz,
  • E-2008 modeli için 150.000 TL’ye 12 ay yüzde 2,99 faiz veya 20.000 TL nakit indirimi,
  • 3008 modeli için 1.000.000 TL’ye 9 ay ve E-3008 için 6 ay yüzde 1,99 faiz,
  • 5008 GT için 1.000.000 TL’ye 9 ay, E-5008 Allure modeli için 6 ay ve yüzde 1,99 faiz avantajı sunuluyor.
BAKMADAN GEÇME
Ağustos ayı otomotiv pazarı verileri açıklandı! Daralma devam ediyor
T-OTOMOBİL

Ağustos ayı otomotiv pazarı verileri açıklandı! Daralma devam ediyor
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
T-Otomobil
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ŞANTAJCI AVUKATLAR
ŞANTAJCI AVUKATLAR
Adaletin yüz karası hukuk bürolarına baskın
AMELİYATHANEDEKİ TEHLİKE
AMELİYATHANEDEKİ TEHLİKE
Jackson’ı zehirleyen ‘ilaç’la ölmüş!
ALINIR MI SATILIR MI?
ALINIR MI SATILIR MI?
Altın fiyatı 11 Eylül’e kilitlendi!
TRAFİK POLİSİ ŞEHİT OLDU!
TRAFİK POLİSİ ŞEHİT OLDU!
Aracın bağlanacağını öğrendi, dehşet saçtı
G.SARAY SERİYE BAĞLADI
G.SARAY SERİYE BAĞLADI
Başakşehir'de 5 gol ve 1 kırmızı kart
İSTANBUL'DA OTEL YANGINI!
İSTANBUL'DA OTEL YANGINI!
Çok sayıda müşteri yaralandı
TRUMP DÜĞMEYE BASTI
TRUMP DÜĞMEYE BASTI
Savaş sonrası Orta Doğu için yeni plan
KADIKÖY'DE DERBİ ATEŞİ
KADIKÖY'DE DERBİ ATEŞİ
Kartal ve Italiano'nun muhtemel 11'leri netleşti
CUMA İZNİNDE EMSAL KARAR
CUMA İZNİNDE EMSAL KARAR
5 yıllık uygulama iş şartı sayıldı
KAZALAR KRİZLERE DÖNÜŞMEDEN
KAZALAR KRİZLERE DÖNÜŞMEDEN
Musibetlerden ders çıkarmak önemli bir mesele
REKABET OLMAYINCA FİYAT ARTTI
REKABET OLMAYINCA FİYAT ARTTI
Kuralsız servisçi korsanı patlattı
TELEFONLAR SUSMADI!
TELEFONLAR SUSMADI!
Vatandaş akın etti, tek tek incelenecek
TOPLAM 5 MAÇ MEN
TOPLAM 5 MAÇ MEN
UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a şok ceza
GÖZLER ÜSKÜDAR'DA!
GÖZLER ÜSKÜDAR'DA!
CHP'li 4 isim AK Parti'ye geçti, dengeler değişti
"BU YÜZDEN GÖNDERDİLER"
Buruk'tan Fenerbahçe ve Talisca sözleri
İKİ BİNİ AŞKIN HESABA ENGEL!
İKİ BİNİ AŞKIN HESABA ENGEL!
Terör propagandasına geçit yok
AYNI KONUM, AYNI SAAT!
AYNI KONUM, AYNI SAAT!
Rojin Kabaiş soruşturmasında dikkat çeken ayrıntı
YENİ SALDIRI SİNYALİ
YENİ SALDIRI SİNYALİ
Trump yine Kazma Dağı’nı gösterdi!
DUMANIN DA BEDELİ OLACAK!
DUMANIN DA BEDELİ OLACAK!
Türkiye’de yeni dönem 2027’de başlıyor
YABANCI VAR TEPKİSİ
YABANCI VAR TEPKİSİ
"İyi olmayanları buraya gönderiyorlar"
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi
Okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi
Kaydet
Rusya yine aynı olayı konuşuyor! Üst düzey yetkili istifasının ardından pencereden düştü
Rusya'da esrarengiz ölüm! Terfiyi reddetti, kısa süre sonra pencereden düştü
Kaydet
DHY kurası sonuçları isim listesi paylaşıldı (130.DHY kura sonucu sorgulama)
DHY kurası sonuçları isim listesi paylaşıldı (130.DHY kura sonucu sorgulama)
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.