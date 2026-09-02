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T-Otomobil

Ağustos ayı otomotiv pazarı verileri açıklandı! Daralma devam ediyor

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Ağustos ayı otomotiv pazarı verileri açıklandı! Daralma devam ediyor

2026 yılı Ağustos otomotiv pazarı verileri belli oldu. Pazardaki daralma 8. ayında da devam ediyor. Ocak-Ağustos döneminde toplam yüzde 11,91’lik daralma yaşandı.

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 oranında daralarak 719.996 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ağustos ayında yüzde 20,28, sadece otomobil pazarı yüzde 25,16 daraldı. Bu rakamların daha da büyümesini hafif ticari araçlar engelledi. Hafif ticari araç satışları yüzde 0,34 oranında arttı.

Otomobil pazarının 5 yıllık Ağustos ayı ortalamasına bakıldığında satışlara göre ise yüzde 4,4 oranında artmış.

Ağustos ayı otomotiv pazarı verileri açıklandı! Daralma devam ediyor
Başlık ResmiAğustos ayı otomotiv pazarı verileri açıklandı! Daralma devam ediyor

C SEGMENTİ YİNE ZİRVEDE

Otomotiv satışlarına segmentlerine göre bakıldığında pazarın yüzde 84,3’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturuyor. C segmenti otomobiller 313.013 adetle yüzde 55,1 pay, B segmenti otomobiller 162.982 adetle yüzde 28,9 paya sahip.

SUV’LARIN PAYI YÜZDE 66 OLDU

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine SUV’lar oldu. SUV otomobiller 372.790 adetlik satışla yüzde 66,1 paya sahip. SUV’ları yüzde 20 pay ve 112.648 adet satış ile Sedan, yüzde 13,6 pay ve 76.489 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Ağustos ayı otomotiv pazarı verileri açıklandı! Daralma devam ediyor
Başlık ResmiAğustos ayı otomotiv pazarı verileri açıklandı! Daralma devam ediyor

HİBRİT VE ELEKTRİK YÜKSELİYOR

Satışlarda benzinli motorların pazar payı geçen aya göre bir miktar gerilese de liderliği devam ediyor. Benzinli otomobil satışları 230.341 adetle yüzde 40,8 paya sahip. Hibrit otomobiller ise 187.045 adetle yüzde 33,1 pay, elektrikli otomobil satışları 105.951 adetle yüzde 18,8 paya ulaştı.

Dizel modellerin ise pazar payında düşüş devam ediyor. Dizel otomobil satışları ise 33.354 adetle pazarın yüzde 5,9 payını aldı. Otogazlı otomobiller ise 7.550 adet satış gerçekleştirdi.

Elektrikli otomobiller arasında ise 160 kW altındaki modellerin satışları yüzde 7,3 arttı. 160 kW üstü modellerin satışları ise yüzde 65,3’lük bir düşüş gösterdi.

YÜZDE 97’Sİ OTOMATİK VİTES

Ocak-Ağustos dönemindeki satışların yüzde 97’si otomatik şanzımanlı modeller oluşturuyor.

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Toyota otomobil fiyatları Eylül 2026: Tüm modellere zam geldi
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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