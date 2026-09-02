ABD'de dişçi randevusuna gitmek için yola çıkan Thomas Fahmy'nin üzerine yıldırım düştü. Ağacın altından geçtiği sırada yıldırımın hedefi olan Fahmy, olaydan saniyeler sonra ayağa kalkarak yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, adamın yara almadan kurtulması izleyenleri şaşkına çevirdi.

ABD'de diş hekimi randevusuna gitmek üzere evinden çıkan Thomas Fahmy, hayatının en korkutucu anlarından birini yaşadı. Fahmy, bir ağacın altından geçtiği sırada üzerine yıldırım düştü.

İzleyenler öldüğünü düşündü! Üzerine yıldırım düştü, saniyeler sonra olanlar şaşkına çevirdi

İZLEYENLER ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜ AMA...

Yıldırımın isabet ettiği anda büyük bir şaşkınlık yaşayan Fahmy'nin görüntüleri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüleri izleyenler, yıldırımın doğrudan Fahmy'ye isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini düşündü. Ancak olayın hemen ardından Fahmy'nin ayağa kalkarak hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görüldü.

İzleyenler öldüğünü düşündü! Üzerine yıldırım düştü, saniyeler sonra olanlar şaşkına çevirdi

YÜRÜYEREK EVİNE DÖNDÜ

Yıldırım çarpmasına rağmen herhangi bir yara almayan Fahmy, kısa süre sonra evine döndü.

İzleyenler öldüğünü düşündü! Üzerine yıldırım düştü, saniyeler sonra olanlar şaşkına çevirdi

Yaşadığı olayın ardından açıklama yapan Thomas Fahmy, bunun kendisi için büyük bir şans olduğunu belirterek Allah'ın kendisine bir şans daha verdiğini söyledi. Yaşadığı faciayı, “Vücudumun tamamında daha önce hiç yaşamadığım karıncalanma, uyuşma ve ağrı hissettim. Yanma hissi vardı. Ancak hiçbir yanık oluşmadı.” sözleriyle anlatan Fahmy, olaydan sonra dua ettiğini ifade etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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