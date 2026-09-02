Zelenskiy’nin sözleri Moskova’yı ayağa kaldırdı! Putin: Teröristlerle müzakere yapılmaz

Dün yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik insansız hava aracı saldırılarının artırılacağı mesajını veren Zelenskiy, "Rusya'nın semalarında insansız hava araçları öyle yoğun olacak ki bunun dikkate alınması gerekiyor." dedi. Putin ise Zelenskiy’nin açıklamalarını, 'doğrudan devlet terörüne yönelik bir girişim' olarak değerlendirerek, "Teröristlerle müzakere yapılmaz." ifadelerinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, dün yaptığı açıklamalarda Rusya’ya yönelik insansız hava aracı saldırılarının artırılacağı mesajını verdi. Zelenskiy, Rusya hava sahasını kullanan hava yolu şirketleri, sigortacılar ve ülkenin önemli havalimanlarına uçuş düzenleyen taraflara seslenerek güvenlik konusunda uyarıda bulundu.

Rusya hava sahasının artık güvenli olmadığını savunan Zelenskiy, "Ukrayna, sivil havacılığın kendisini ve hiçbir sivil uçağı tehdit etmiyor ancak Rusya'nın semalarında insansız hava araçları öyle yoğun olacak ki bunun dikkate alınması gerekiyor." dedi.

Zelenskiy’nin sözleri Moskova’yı ayağa kaldırdı! Putinden terörist cevabı

“RUSYA, KENDİ HAVA SAHASINI KAPATIYOR”

Zelenskiy, Rus makamlarının hava sahasındaki tehlikelere ilişkin gerekli bilgilendirmeyi yapmadığını öne sürerek, "Rusya'nın hava sahası fiilen kapanacak. Rusya'nın başlattığı savaş, kendi hava sahasını kapatıyor." ifadelerini kullandı.

"Rusya'nın hava sahasında güvenli anlar sona erdi." diyen Zelenskiy, özellikle Moskova ve St. Petersburg başta olmak üzere Rusya’daki önemli havalimanlarına uçuş yapan şirketlerin bu uyarıyı dikkate alması gerektiğini belirtti. Zelenskiy ayrıca, "Sivil havacılığın insansız hava araçlarının bulunduğu hava sahasında yeri yok." sözleriyle mesajını tamamladı.

ZELENSKIY’NİN AÇIKLAMALARINA SERT ÇIKIŞTI

Putin ise Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nin ardından Zelenskiy’nin açıklamalarına ilişkin soruları cevapladı. Açıklamadan daha önce haberdar olmadığını belirten Putin, "Bu açıkça söylendiyse, doğrudan devlet terörüne yönelik bir girişimdir" dedi.

Zelenskiy’nin sözleri Moskova’yı ayağa kaldırdı! Putinden terörist cevabı

"TERÖRİSTLERLE MÜZAKERE YAPILMAZ"

Rusya’da Ukrayna tehdidi nedeniyle herhangi bir sivil havacılık trajedisi yaşanması durumunda karşılık vereceklerini belirten Putin, "Nasıl karşılık vereceğimizi buluruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. Ukrayna’nın müzakerelerin yeniden başlatılması yönündeki taleplerine de değinen Putin, "Teröristlerle müzakere yapılmaz" dedi.

Putin ayrıca Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırılara karşılık verdiklerini, Donetsk bölgesinde ilerleme kaydettiklerini ve müzakere sürecinin büyük ölçüde durduğunu söyledi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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