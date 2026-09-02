ÖZEL│Deniz Gül’ün altyapı hocası Azrafshan, Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Tehditkâr olmayı seviyor

Uzun süredir santrfor arayan Galatasaray, Porto’da Deniz Gül’ü kadrosuna kattı. Portekiz ekibine 10 milyon euro bonservis ödeyen sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Gül'ün İsveç'in Djursholm takımındaki eski teknik direktörü Amir Azrafshan, milli yıldızın keşfedilme süreci, fiziksel durumu ve teknik kapasitesiyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, transfer sezonunun bitimine çok kısa süre kala hücum hattını son dönemin dikkat çeken isimlerinden Deniz Gül ile doldurdu. Porto kariyerinde 71 maçta 9 gol ve 2 asistlik performansa imza atan Gül, geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşayan takımının önemli bir parçası oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, başarılı oyuncunun performansını merakla beklerken; teknik direktör Amir Azrafshan, öğrencisiyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne konuştu.

AZRAFSHAN: 16 YAŞINDA U19’A YÜKSELDİ

Deniz Gül ile 2018-2020 yılları arasında FC Djursholm'de çalıştığını belirten Azrafshan, oyuncusunu henüz 16 yaşındayken U17 seviyesini atlatıp doğrudan U19 takımına çıkardığını söyledi.

Bu kararın arkasında yatan nedeni oyuncusunun saha içi zekasına bağlayan Azrafshan, “Fiziksel olarak henüz ikili mücadeleleri kazanacak seviyede olmasa da pozisyonları önceden algılayabilen bir çocuktu. Sahayı üst düzey bir şekilde okuyor ve etrafındaki oyuncularla olan bağlantısını çok iyi anlıyordu. Antrenörler oyuncuları farklı değerlendirir. Gerçek şu ki o dönemde onu diğerlerinden farklı değerlendirdim." diye konuştu.

Deniz Gül, Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

“OYUN ZEKASI ÜST SEVİYEDE”

Deniz’i üst yaş grubuna almanın bir performans ödülünden ziyade gelişim ortamı sağlamak olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, şöyle devam etti:

Henüz fiziksel gelişimini tamamlamamıştı ancak aniden patlayıcılık özelliği gösterdiği tekil aksiyonları oluyordu ve bu bana fiziksel tarafın da zamanla gelişeceği fikrini verdi. Harekete geçmeye değer kılan şey ise bu kombinasyondu. Boş alanları okuyabiliyor ve etrafındaki oyuncularla olan ilişkisini kavrayabiliyordu. Oyun zekâsı vardı ve bence o yaşta tespit edilmesi gereken en önemli özellik de buydu.

“HER ZAMAN ÖĞRENMEYE AÇIK”

Oyuncusunun teknik kapasitesini "ekonomik" olarak tanımlayan İsveçli teknik adam, Deniz'in pozisyonları çözerken ekstra temasa ihtiyaç duymadığını belirtti. Azrafshan, "Bitirici vuruşu yapmadan önce topu uzun süre hazırlamasına gerek kalmaz. 1.90 metreye yakın boydaki oyuncular için bu alışılmadık bir durumdur; çünkü uzun boylu oyuncular, genellikle vücutlarını organize etmek için ekstra bir yarım saniyeye ihtiyaç duyarlar ve iyi savunmacılara karşı o yarım saniye bütün farkı oluşturur. Ayrıca o, basit olanın zor versiyonunu da yapabiliyor. Deniz, her zaman öğrenmeye açık ve dinlemeyi bilen bir çocuktu. Antrenörlerinden ve takım arkadaşlarından sürekli yeni bilgiler öğrenmek istiyordu. Bu durum aslında bir oyuncunun ne kadar ileri gidebileceği hakkında tek bir yeteneğinden çok daha fazlasını söyler." ifadelerini kullandı.

“TOPA DOKUNMADAN BİLE KATKI SAĞLAR”

Yıllar sonra İsveç 1'inci Ligi'nde oyuncusuna rakip olduğunda fiziksel gelişimine çok şaşırdığını belirten 39 yaşındaki teknik adam, Deniz'in sahadaki çift yönlü tehdidine dikkat çekti.

Azrafshan, "En net hatırladığım şey, savunma arkasına doğru oluşturduğu tehditti ve ilk kontrol etmemiz gereken şey de buydu. Ancak aynı zamanda derine inip oyun bağlantısını sağlama yeteneğini de geliştirmişti ve onu savunması zor hale getiren şey işte bu ikisinin birleşimiydi. Deniz, daha topa dokunmadan rakip savunmayı geriye iterek takıma katkı sağlamaya başlar. Bitiriciliği ve ceza sahası çevresinden çıkardığı şutlar hâlâ en büyük özelliğidir." dedi.

Galatasaray'ın Youtube kanalına konuşan milli futbolcu, ""Çocukluk hayalim gerçekleşti" dedi.

"GERÇEK DENİZ’İ GÖRECEĞİZ”

Galatasaray'ın sistemi ve Victor Osimhen gibi yıldızların varlığında Deniz'in nasıl bir performans sergileyeceği sorusuna Azrafshan, "Deniz, zihinsel olarak çok güçlü bir oyuncu. Oyunun ona gelmesini beklemez, savunmayı baskı altına almayı sever. Özgüveni yüksek bir oyuncu ve tehditkâr olmayı seviyor. Baskı yapma ve çok çalışma isteğinden yola çıkarak güçlü bir mantalitesi olduğuna inanıyorum." cevabını verdi.

Bir forvetin ritme ve net tanımlanmış bir role ihtiyacı olduğunu belirten teknik adam, bu rolü bulması halinde Galatasaray'ın imza attırdığı gerçek kaliteyi ve Deniz’i herkesin sahada göreceğini ifade etti.

“TAM BİR MODERN FORVET”

Öğrencisi üzerinde gereksiz bir baskı oluşturmamak için onu diğer santrforlarla kıyaslamaktan kaçındığını vurgulayan Azrafshan, son olarak şöyle konuştu:

Onu bir isimle kıyaslamak yerine tarzını tarif etmeyi tercih ederim. Deniz Gül, tam bir modern forvet oyuncusu. Savunma arkasını tehdit eder, derine inip oyun kurar, tek dokunuşla bitiricilik sağlar ve topsuz alanda çok iyi baskı yapar. Şu an çoğu kulübün aradığı forvet tipi tam olarak budur.

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